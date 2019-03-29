葉文忠／蔡政府，韓國瑜快被你打成劉邦了





▲蔡英文與賴清德。（合成圖／本報資料照）

文／葉文忠

賴清德參選的理由是「承擔」，被蔡英文一槍打回「誰能比我更懂承擔？」，一場腥風血雨的綠色鬥爭正式展開，但不管兩人怎麼搶「承擔」，卻沒一個是真心承擔者。

這兩人正共同說著一點也不好笑的笑話，蔡賴二人是不是為了「蔡賴配」正共編一齣搶版面的大戲，社會根本不必在乎，看看蔡政府這三年來究竟「承擔」了什麼？外交二年斷了五個邦交國，還玩死了一個外交官；WHA三年進不了場，第四年也甭想了；搞能源搞到台灣空汙罩頂，肺癌成國病；觀光產業鍊幾乎斷炊，農民水果滯銷，叫苦連天，更別說軍公教被無情輾殺，讓社會中上層消費力銳減，處處鐵門深鎖的出租店面，景氣蕭瑟。這兩人一個總統，一個行政院長，好個承擔，蔡政府堅持用意識形態治國，掐著台灣的咽喉，三年來幾乎斷氣，台灣人民怎還會客氣，去年大選立馬掀了綠營老巢，不就是明證？

真正要講「承擔」，台灣人民擔的最苦，擔著自己選擇下的惡業纏繞三年，民進黨執政荒腔走板後國弱民貧，立委補選完，完全看不到檢討與謙卑，綠媒新聞一條條，綠嘴一張張，諷刺與恥笑修理藍營，挖苦韓流，卻忘了余天為什麼要說「被韓流嚇到閃尿」？韓國瑜含蓄的說「贏的不算贏，輸的不算輸」，這客氣了，名不見經傳的鄭世傑和名人余天選到等同平盤，真義其實是：「鐵板就要被打穿了」，綠營卻依然不願正視「自我感覺良好」的惡性腫瘤，忘了人民已經準備收了民進黨最後的一口氣。

像是套好招一般，「台獨工作者」賴清德才宣布參選，接著「去國旗」的新版身分證要登場了，引起社會譁然；韓國瑜奔波兩岸，一心衝高雄經濟，四天拿了52億的訂單，這樣的市長根本前無古人，綠媒卻只以去「見了誰」再冠上「惹議」下標，定要在他臉上抹黑塗紅，但到底能惹什麼議？「惹議」才是假新聞，不過就是打翻了你蔡政府的醋桶，所以逢韓必反，必酸，必議而已，農民們去年就醒了，又怎會繼續陪你裝睡？韓國瑜汗水還在流，背後刀鋒已至，蔡政府硬是學不了乖，完全忘了去年怎麼輸到脫褲的，蔡英文要陸委會修法辦韓國瑜，加碼要罰50萬，「搶菜攤」的殷鑑不遠，綠營正在幫英雄加盔甲而不自知，韓國瑜只會更強，韓流如此強勁，到底是誰造成的？

▲韓國瑜雖搶了52億訂單，卻遭受綠營鋪天蓋地的攻擊。（圖／本報資料照）

蔡英文要韓國瑜帶話給劉結一，請對岸不要打壓中華民國，韓國瑜回應說「三年來妳是如何愛中華民國的？」，是啊，捫心自問，蔡英文妳愛中華民國嗎？妳與妳背後的團隊，念茲在茲要消滅中華民國，真論誰打壓中華民國，妳不是比他們做的更徹底？跑到國外把韓國瑜當撐竿跳，助妳飛過初選橫竿，不覺得可悲嗎？

韓國瑜八個字「台灣安全，人民有錢」真實點出一個總統該有的條件，台灣因為民進黨的價值觀而重病，韓流今日滾燙，只是台灣一種生病後的「發燒」現象，化成了洪流寄託於韓國瑜。

蔡英文遭逢獨派逼宮與羞辱，也是這個好鬥冷血的黨性使然，執政後的民進黨搶食資源與酬庸，正如韓國瑜形容的「如狼似虎」，但那「為台獨而戰」呢？只看到對美日的搖尾乞憐，讓人看穿這群人無膽無識的獐頭鼠目，日據時期曾任台灣總督的後藤新平對台灣人的形容「貪財、怕死、愛做官」，呼應著總挑撥分化族群，刻意標榜「本土」政權的民進黨，還真落實了後藤新平的評價，台獨除了嘴砲，像個小流氓的潑漆耍狠，什麼「正當程序」都不敢走，只能玩玩陰招，給中華民國穿小鞋。

事情總有因果，若不是蔡英文不斷假改革真鬥爭的執政套路，讓台灣幾乎斷了生路，大選痛失大片江山，急獨派也就無法見縫插針，讓賴清德出來「救亡圖存」取而代之，蔡英文多少是咎由自取自廢武功，怨不了別人。話說回來，去年選後，這個黨有變過嗎？若賴清德登上大位，這樣的套路會變嗎？看看現在，通過的公投可以不甩，直接踐踏人民；NCC開罰中天一百萬，就算中天新聞播成「韓天新聞」又如何？中天收視率居高不下，那是觀眾決定收視率，這叫市場機制，NCC欲加之罪何患無辭？東廠依舊在，廠公一個又一個，我們甚至可以想見，賴清德若上台，劈藍的鬥爭只會更狠，而兩岸的衝突必將更為嚴峻。

短短三個月，高雄如巨鯨般的衝上海面，濺起大浪，我們才驚覺高雄原來這麼有潛力，過往綠色執政下的高雄大船根本出不了海，不只是韓流，柯文哲去年藉著中選會的荒唐，變相作弊的在大選中慘勝，其實已夠丟人了，而民調卻始終高於蔡英文，說穿了，台灣人是多麼急著想把民進黨換掉？

這個時代，以為不可能的事情都會發生，無道理可循卻又在創造道理，2020總統大選鏖戰已經開始，民進黨一心還在玩的「悲情」、「仇恨」、「抹黑」操作手法越來越失去效應，韓流之勢選後依然不墜，這是另一股拔升之氣，阻擋台灣向下墜落的力量由底層開始復甦，充滿正面能量的韓國瑜，雖然一直表態「不在考量之內」的不入鍋，外人卻已大火開灶，佐料都配好，就怕鍋還不夠熱，韓粉不只是一群人，而是社會已凝聚一股澎湃激流，非得找到一個理由，把韓國瑜送上金鑾殿不可。

韓國瑜四處奔波找訂單，一切為底層拚經濟，才是真承擔，蔡政府黨政上下仍全黨打一人，一切為政治與權力，格局高下已現，提醒蔡政府，卡韓就是卡高雄，若打到讓高雄市民終於忍痛要求韓國瑜「代市民出征」，那就是劉邦登場了。

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