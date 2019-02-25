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50人揪團抓寶被勸離　玩家沒抓到拉帝亞斯崩潰毆警：都你的錯

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手機遊戲,Pokémon GO,PMGO,精靈寶可夢。（圖／記者樓菀玲攝）

▲抓寶被打斷，玩家氣到打警察。（圖／記者樓菀玲攝）

國際中心／綜合報導

日本愛媛縣上週六發生一起毆打警察事件，大約50名《Pokémon Go》玩家在當地街道上抓取稀有怪，結果因為阻礙出路被附近店家報警，其中一名40歲的玩家突然生氣大叫，指著警員怪罪「就是你害我沒抓到」，接著一拳揍過去，最後反而被當場逮捕，扭送警局。

根據《朝日新聞》報導，愛媛縣松山市千舟町某酒店業者23日下午3點多向警方報案，指稱店址附近的街道不知道為什麼聚集大約50人，因為人數實在太多，一度堵住道路阻礙到其他人出入。

手機遊戲,精靈寶可夢,Pokémon GO,寶可夢（圖／翻攝自《Pokémon GO》官方網站）

▲水都的守護神「拉帝亞斯」。（圖／翻攝自《Pokémon GO》官網）

兩名警察獲報前往現場了解，發現人群其實是在玩《Pokémon Go》，目的是要抓到水都的守護神「拉帝亞斯」，但大家站在路上抓寶確實阻礙出入，於是好言相勸希望眾人離開。就在這時候，一名40歲的玩家突然生氣大叫「就是你害我沒抓到」，接著舉起左手就往警察的臉上招呼過去。

最後，打人的男子當場被依妨害公務罪逮捕，他被帶回警局後矢口否認動手。這起事件傳開後，日本網友大多覺得很扯，紛紛在相關新聞底下留言嘲諷，「哈哈哈，結果是被警察GET了啊」、「訊問完可能還要送給博士研究一下」。

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