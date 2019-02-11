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富商強吻女藝人「有親就爛嘴」被認證！　她泣訴：再也無法信人

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▲張懷媗在本土劇《風水世家》出演貝拉一角走紅。（圖／記者林奕如攝）

▲張懷媗在本土劇《風水世家》出演貝拉一角走紅。（圖／記者林奕如攝）

社會中心／綜合報導

本土劇演員張懷媗遭到某沈姓富商強吻，向法院提出告訴，2018年初台北地院依強制猥褻罪，判沈姓富商被判8個月徒刑。沈姓富商不服上訴，但是態度卻大變，除了坦白認罪以外，還跟張懷媗和解，高院也因此改判6個月，得易科罰金。

張懷媗重述被強吻的過程，沈姓富商在用餐結束後，主動提出要送她到停車場取車，到了以後卻突然跳上車向她索吻，她隨即拒絕，沈姓富商卻不肯善罷甘休，直接用強吻的方式，她掙扎著將對方推開，才得以脫身，飽受驚嚇的她隨即打電話向親友哭訴，並前往警局報案。台北地院審理後，依照強制猥褻罪判沈姓富商8月徒刑，可上訴。

▲張懷媗哭訴著想找人聊天，令人相當心疼。（圖／翻攝自張懷媗臉書）

▲張懷媗哭訴著想找人聊天，令人相當心疼。（圖／翻攝自張懷媗臉書）

據悉，在法庭上沈姓富商卻一口咬定自己並沒有強吻，還發下毒誓「有親就爛嘴」，張懷媗在事後回憶起接受審訊的過程坦言，被對方律師逼問「是妳的車，妳為什麼不逃」，讓她被嚇得全身顫抖。

張懷媗曾啜泣表示，這件事情對自己造成很大的陰影，讓她覺得再也無法相信任何人，「在進行心理輔導之前，甚至只要看到路上有男性就會害怕，現在好一點，但獨自一個人的時候，看到跟那個王八蛋行為或外型很像的人，就還是會不自覺的害怕。」她坦言雖然極力想調整心態，但是消息卻在自創品牌記者會前意外曝光，讓她走到哪裡都被指指點點，她因此「多了很多的自卑，也沒有什麼自信」。

根據《蘋果日報》報導，沈姓富商不服一審判決上訴，但是卻一改一審態度直接認罪，而且還與張懷媗達成和解、履行和解條件，法官認為沈姓富商已知錯，因此改判6個月，得易科罰金。

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富商強吻女藝人「有親就爛嘴」被認證！她泣訴：再也無法信人
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