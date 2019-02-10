　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

被做菜耽誤的畫家！老闆「什麼都能畫」五月天阿信超帥　網全跪了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼老闆的畫。（圖／翻攝自oooran微博）

▲老闆畫的舞樂天。（圖／翻攝自北投的胖信微博）

網搜小組／綜合報導

高手在民間！大陸廣州大學城裡的一家餐廳老闆，在微博上被熱烈討論，但大家討論的不是餐廳裡的美食有多好吃，而是老闆那神乎其技的畫工，舉凡動漫角色、明星藝人甚至是教科書中出現的偉人。只要你說得出名字，老闆的畫得出來，這也使得老闆被許多網友笑是「被做菜耽誤的畫家。」

這間餐廳的名字叫做花木廚房，賣的是老闆的特色私房菜，裝修整潔的店面裡，擺放著以原木為主的桌椅，仔細一看可以發現在一些小地方，都畫著許多有趣動漫頭像，也正因為如此，開始有顧客在叫外送時向老闆「點畫」，一開始只是一些簡單動漫人物，但後來連小羅勃道尼、馬克思都出現了，甚至還有考生在考試前希望老闆能幫忙畫一張孔子像，來祈求考試順利。

▲▼老闆的畫。（圖／翻攝自oooran微博）

▲有考生拜託老闆畫孔子來祈求考試順利。（圖／翻攝自oooran微博，下同）

老闆常常把顧客們的要求放在微博上與網友分享，當然其中也不乏一些重口味的，例如，帶著口球的薩諾斯...這項額外的顧客服務不僅幫老闆累積了大量的粉絲，也吸引了許多網友的關注。有網友看了老闆的作品表示，「這家店賣的是膝蓋料理?」、「打開了新世界大門」、「我居然看餓了是怎麼回事？」、「有什麼是老闆做不到的」當然也少不了許多千里求畫的網友，「沒和您在同一座城市，是我最大的遺憾~」、「我也要考試了，但我離老闆好遠怎麼辦」、「老闆，有沒有想法擴展省外業務」▲▼老闆的畫。（圖／翻攝自oooran微博）

▲▼老闆的畫。（圖／翻攝自oooran微博）

▲▼老闆的畫。（圖／翻攝自oooran微博）

▲▼老闆的畫。（圖／翻攝自oooran微博）

ET快訊
新年戴新錶！韓國瑜笑秀「猜100次也猜不到」　竟是王世堅送的
菸品健康捐被拿去「買花籃、吃尾牙」！監察院糾正財政部
給錢握16歲女手！他「故意割她2次」留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝
國5宜蘭-坪林北返又要塞到半夜！初六5大地雷路段快改道

關鍵字：五月天,海王,水行俠,薩諾斯,孔子,馬克思,鄧不利多,洛基,外送

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

被做菜耽誤的畫家！老闆「什麼都能畫」五月天阿信超帥　網全跪了

天真少女想變美…「鋼釘入雙頰」造酒窩！發炎爆痛還留疤

10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

爽開93輛勞斯萊斯！他狂吸上萬信徒…靈修教區「每秒都有性行為」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

一把火燒48年不滅！中亞沙漠「地獄之門」奇景　30米深洞窟狂噴詭炎

俄正妹cos《七龍珠Z》人造人18號　網：17號也87分像

狠醫持磚砸斃夫妻搶嬰！喊17年的爸竟是「殺父凶手」　警開棺悲破血案

雪肌白到會反光！19歲混血「妖精正妹」爆紅　比基尼私照掀網暴動

毛孩半夜開轟趴！剛舖的水泥留超萌腳印　網笑：變IG熱門景點

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

華航機師「罷工事件簿」　24小時必知大事懶人包看這

林俊傑答應露腹肌還狂吃ＸＤ　謝霆鋒：露一塊還是八塊？

30年來罕見！旗津遊客當日破5萬 等渡輪排隊人龍長到2小時才搭成

16歲少女籌學費「扮恐龍」遭毆打　網友肉搜！男喊冤：會提毀謗告訴

刺青師不讓媽誤認是「歹嬰仔」　晚上當沒薪水學徒：沒想過放棄

被做菜耽誤的畫家！老闆「什麼都能畫」五月天阿信超帥　網全跪了

天真少女想變美…「鋼釘入雙頰」造酒窩！發炎爆痛還留疤

10件長輩年老最擔心的事！網友看完都沉默「孝順真的不能等」

爽開93輛勞斯萊斯！他狂吸上萬信徒…靈修教區「每秒都有性行為」

哪個科系畢業適合賣壽司？　答案讓網友爆笑：噴了滿螢幕咖啡

一把火燒48年不滅！中亞沙漠「地獄之門」奇景　30米深洞窟狂噴詭炎

俄正妹cos《七龍珠Z》人造人18號　網：17號也87分像

狠醫持磚砸斃夫妻搶嬰！喊17年的爸竟是「殺父凶手」　警開棺悲破血案

雪肌白到會反光！19歲混血「妖精正妹」爆紅　比基尼私照掀網暴動

毛孩半夜開轟趴！剛舖的水泥留超萌腳印　網笑：變IG熱門景點

牽涉層面太廣遭拒　國聯「指定打擊制」最快要等到2022年

大聯盟未來身價2億等級巨星（六）　現代棒球神獸楚特

寒風中訓練太冷讓他得傷寒！非洲士兵控英國防部　要討600萬當賠償金

全球熱門健身歌曲TOP 15！冷療神曲「Ice Ice Baby」最洗腦，運動更有效

大聯盟未來身價2億等級巨星（五）　最強開路先鋒貝茲

被做菜耽誤的畫家！老闆「什麼都能畫」五月天阿信超帥　網全跪了

快訊／04:12台北士林3.8有感地震！「強炸一下」1秒驚醒北台灣　最大震度3級

2019年將服役　陸055式驅逐艦強化防空和電子戰能力

出過死亡意外5電影！男星遭「螺旋槳奪命」　《死侍2》替身撞車亡

鹿港天后宮百業籤！今年「最旺3大工作」出爐　百年不抽國運籤原因曝

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

新奇熱門新聞

藍寶堅尼佔4車位！霸氣留言讓人..

做愛高潮媽敲門　男友在她體內結..

一把火燒48年不滅　地獄之門奇..

男人精液別浪費　可助女性抗癌

女大生遭殺裁切2000片　血腥..

網美遭扒「真面目」　網友全跪了

「孝順不能等」10件長輩年老最..

見女友生下黑人寶寶　哥哥爆料了

嫩媽自拍乳汁狂射鏡子　網：我來

毛孩半夜轟趴　剛舖水泥留萌腳印

滿清酷刑之一　竟然是逼吃2碗麵

最萌叫聲！沙漠雨蛙「啊～」嚇人

肥宅4月練出8塊腹肌　拒女友復..

少女想變美…「鋼釘入頰」造酒窩

更多熱門

相關新聞

阿信和Jolin是真的嗎？五月天解答

五月天在演藝圈打滾近19年，其他4位團員都已娶得美嬌娘，唯獨主唱阿信（陳信宏）仍然單身中，感情狀態備受外界關注。沒想到，前陣子網上竟瘋傳他與女神蔡依林（Jolin）的緋聞，對此，官方近來罕見預告，將於除夕特別節目上正面做出解答！

胡瓜27年前錄《百戰百勝》長這樣

DC一哥換人當《水行俠》全球票房超越他

周杰倫喊「林北」與蕭敬騰私訊曝光

《水行俠》續集確定開拍！

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

即／04:12北台灣有感地震！強晃一下

22歲上兵收假撞死！目擊：頭像破掉

他割女友屁股肉生吃　無罪爆紅「變美食家還拍AV」

台南男故意割她手2次留疤　奇寶恐龍哭著說謝謝

訂房一晚384元！他下秒收帳單崩潰：是美金

孝子繼承5棟房產！轉身吃掉弟媳性侵姪女

8女星「關美肌」網看傻：OMG

韓國瑜笑秀新錶！竟然是王世堅送的

范丞丞緊摟范冰冰自拍：介紹一下我妹

菸捐被拿去買花籃　監察院糾正

比甄嬛狠！「她到50歲還侍寢」當上太后卻離奇慘死

5女星「素顏真面目」現形！網認不出

瑪莎兒子露臉了！粉絲激動「終於看到真面目」

李李仁：痛不算什麼 5結紮人夫超暖

撿貝殼放口袋　藏致命章魚險釀悲劇

更多

最夯影音

更多

唇膏用完別急著丟！　拿筆輕推底部還有一大截

珍珠奶茶500毫升要價100元？　六合夜市：若惡意重傷將提告

蔡英文總統寵物集團全員到齊　黃寶慧率ET採訪團官邸直擊

春節峇里島度假被罵！　韓國瑜返台現身桃園機場回應

張藝興突然被Cue表演！　頂著腳傷「舞蹈Solo1分鐘」超帥>///

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面