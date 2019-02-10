被做菜耽誤的畫家！老闆「什麼都能畫」五月天阿信超帥　網全跪了

▲老闆畫的舞樂天。（圖／翻攝自北投的胖信微博）

網搜小組／綜合報導

高手在民間！大陸廣州大學城裡的一家餐廳老闆，在微博上被熱烈討論，但大家討論的不是餐廳裡的美食有多好吃，而是老闆那神乎其技的畫工，舉凡動漫角色、明星藝人甚至是教科書中出現的偉人。只要你說得出名字，老闆的畫得出來，這也使得老闆被許多網友笑是「被做菜耽誤的畫家。」

這間餐廳的名字叫做花木廚房，賣的是老闆的特色私房菜，裝修整潔的店面裡，擺放著以原木為主的桌椅，仔細一看可以發現在一些小地方，都畫著許多有趣動漫頭像，也正因為如此，開始有顧客在叫外送時向老闆「點畫」，一開始只是一些簡單動漫人物，但後來連小羅勃道尼、馬克思都出現了，甚至還有考生在考試前希望老闆能幫忙畫一張孔子像，來祈求考試順利。

▲有考生拜託老闆畫孔子來祈求考試順利。（圖／翻攝自oooran微博，下同）

老闆常常把顧客們的要求放在微博上與網友分享，當然其中也不乏一些重口味的，例如，帶著口球的薩諾斯...這項額外的顧客服務不僅幫老闆累積了大量的粉絲，也吸引了許多網友的關注。有網友看了老闆的作品表示，「這家店賣的是膝蓋料理?」、「打開了新世界大門」、「我居然看餓了是怎麼回事？」、「有什麼是老闆做不到的」當然也少不了許多千里求畫的網友，「沒和您在同一座城市，是我最大的遺憾~」、「我也要考試了，但我離老闆好遠怎麼辦」、「老闆，有沒有想法擴展省外業務」