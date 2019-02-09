大福興宮月老祖廟舉辦「拋繡球迎親」　180男搶32女競爭激烈

▲▼ 嘉義市大福興宮月老祖廟循古法舉辦拋繡球迎親。（圖／記者翁伊森攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

過年期間，各地廟宇拚人氣。嘉義市大福興宮月老祖廟，主祀月老神君，廟方為促進男女認識緣分，選在大年初五，首次舉辦拋繡球招幸福活動，由於活動相當罕見過程有趣，民眾報名相當踴躍，男女共計212人，求緣女性32人，男性180人，台語歌手董育君、一綾也到場為民眾幸福配對，個人都躍躍欲試，希望在新年度找到新幸福。

古代拋繡球是為了求親，大福興宮月老祖廟為提供現代男女求情緣，9日上午在嘉義市政府協助下舉辦拋繡球活動提升屆婚男女交誼機會，現場更有廟方人員巧扮月老裝，活動吸引兩三百名男女民眾報名，更有家眷陪同到場，除了有兄弟倆一起參加，更有姊弟倆組合，都是希望在新的一年找到屬於自已的那個他(她)。





大福興宮月老祖廟9日首次舉辦拋繡球活動，首拋是家住嘉義31歲莊小姐拋出，只見台下百人搶接，最後由39歲家住彰化，擔任技術員工作的許先生接到，兩人分別由家人及朋友報名參加，很有默契的異口同聲表示，希望先由朋友做起，也先彼此留下聯絡方式，未來不排除約會。

而另外32歲擔任國小教師的侯小姐表示，拋繡球活動是未知數，為讓台下的每個人都有機會，她選擇正面拋出，最後由職業軍人剛退役的34歲嘉義市林孟賢接到，兩人都是跟弟弟一起來報名。

嘉義大福興宮月老祖廟奉祀月老神君，主委曾東本表示，月老神助姻緣神職受到男女信拜，虔誠求、有必應，很多很多來廟求神助而成情人成眷屬，會備喜餅還願遞請帖邀喜宴，廟中喜願送子觀音靈驗，成眷屬情人獲許麟兒、千金，還願攜來麻油酒雞、蛋糕廟殿中敬拜感謝神恩。