設有無人炮塔　俄T-14「阿瑪塔」坦克研發完畢今年開始檢測

▲T-14阿瑪塔坦克於2016年時前往慶祝二戰勝利71周年會場途中。（圖／達志影像／美聯社）



軍武中心／綜合報導

俄羅斯國防部近日聲明，俄國會於今（2019）年開始對新的第三代T-14 「阿瑪塔」（Armata）主戰坦克進行狀態測試。該款坦克由俄羅斯自主研發，炮塔不會有任何的戰鬥人員，這是史上第一個將駕駛艙與彈藥艙分離的坦克。

據《The Diplomat》報導，阿瑪塔通用底盤系統還可以作為十幾種不同履帶式裝甲車的平台，包括2S35自走炮和T-16裝甲維修車；俄羅斯國防部也將T-14指定為第三代主戰坦克，同時也裝備了Malachit反應裝甲、Afghanit主動防禦系統，此系統包含有公釐波雷達，使T-14能探測、追蹤及攔截從任何方向來襲的反坦克攻擊，目前該系統可以攔截最高速度為1700公尺／秒的目標，改進工程也在著手把攔截能力擴大到能對付3000公尺／秒的目標。

▲俄羅斯T-14坦克。（圖／達志影像／美聯社）



此外，該款坦克的主要武器是新式的2A82型125公釐滑膛炮，可以使用各種俄國制式125公厘炮彈，與以往最大的不同在於，因為是無人炮塔設計、不需要排煙，新型炮管就沒有裝置排煙筒，使得炮管結構可以造的更強，承受更大的膛壓，在不增加口徑的情況下獲得更大的威力。

不過，俄羅斯副總理鮑里索夫（Yury Borisov）也曾表示，由於T-14阿瑪塔坦克的價格太貴了，俄國軍隊將不會大量購買；相反地，「我們會用更少的錢，針對現有的T-72型坦克進行升級改造」。