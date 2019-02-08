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台中自殺2死凶宅…7年後法拍！「賓士車夫妻」5折買下入住　鄰議論

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▲▼錦新大樓,電梯,內部,老舊,凶宅。（圖／記者謝盛帆攝）

▲凶宅一詞人人怕，但卻是少數人眼中的寶。（示意圖／記者謝盛帆攝）

生活中心／台中報導

「凶宅」人人避之唯恐不及，靈異事件更是甚囂塵上，究竟什麼樣的人才會買凶宅當家？2005年左右，舊台中縣鄉下地區有一對夫妻在自家透天厝燒炭自殺雙亡，房子遭法拍，一路跌價長達7年，最後打對折由一對夫妻標下，但令人跌破眼的是，他們其實是一對出入開賓士的有錢夫妻，最後卻選擇住進凶宅。

一名法拍屋代標業者回憶起此事，向《三立新聞》表示，當年鄉下這對夫妻在自家燒炭，雙雙送命，只留下年幼子女。依司法院法拍屋筆錄，載明該筆房產的債務人自殺身亡，屬於空屋，4層樓中古透天厝不僅淪為法拍屋，經過多次流標，從總價500萬元一路下跌，直到2012年腰斬剩250萬元，才終於法拍標脫，由一對夫妻家庭標下。

附近鄰居聽聞凶宅有人入住，無不備感訝異，但訝異的是新屋主不僅剛好也是「一對夫妻」，而且還是開賓士的有錢人，不禁猜測到底是便宜買凶宅、剩錢買賓士，還是賓士夫妻淪落住凶宅。業者說，通常基督徒或不信邪的人都能夠接受凶宅，並購屋入住。

據了解，房屋交易經常出現凶宅糾紛，內政部認定標準依據「曾發生凶殺或自殺致死」的房屋，即為凶宅。業者認為，凶宅因死亡事故降低價值，也有不少投資客相準透過買賣凶宅轉手獲利，但以價格考量來說，真的非常便宜，也是少數人願意住凶宅的主要原因。

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關鍵字：賓士,凶宅,台中,燒炭,自殺,法拍,法拍屋

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