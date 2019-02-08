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噴你全身！7捷運站加裝「聖誕樹防尿神器」　網神回六個字　

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網搜中心／綜合報導

有美國網友發現，在芝加哥捷運站的角落發現一塊發亮的三角金屬板，引起許多民眾熱烈討論，不少人都對於這塊金屬板的作用感到好奇，芝加哥捷運局(Chicago Transit Authority，CTA）解釋，這塊向外凸起的金屬板有實際功用，將「尿液反彈到路人身上」，可以防止民眾四處小便。

▲防尿盾。（圖／翻攝自芝加哥論壇報）

▲防尿盾。（圖／翻攝自芝加哥論壇報）

一開始是由網友BulkaZmaslem注意到這面像一棵小型耶誕樹形狀的金屬板，於是在美國網路論壇Reddit上發表一則篇文章，「原來有防尿遁（Pee shields）進駐捷運站了」，該篇文章引起熱議，有網友開始底下分享自己慘痛的經驗。

CTA發言人菲拉達思（Irene Ferradaz）在一封email中解釋，這是一項試點項目，從2012年左右即挑選了7個適合的站點安裝設屍，包括紅線則愛迪生（Addison）、35街（35th St）和霍華德（Howald），橘線艾許蘭德（Ashland）、好斯提特（Halsted）和羅斯福（Roosevelt）以及棕線華盛頓圖書館（Harold Washington Library），此舉是希望金屬罩能夠發揮效用，杜絕民眾隨地亂尿尿的壞習慣。

不過官方並未解釋，為何挑選這幾處特定車站，部分旅客則開始質疑，「蓋廁所不好嗎？」、「為什麼不將經費用在建設站內公廁」、「或在火車上設置洗手間」，這才是根本幫民眾解決問題的方案，也有人認為，這項設施真的很像聖誕樹。

芝加哥捷運第一條鐵路線最初於1892年6月開始運行，起初是由4間私人公司各自經營，接著合併成立芝加哥高價鐵路聯合基金（Chicago Elevated Railways Collateral Trust, CER），經過幾次交易後，最終於1945年，州政府創立了芝加哥交通管理局（Chicago Transit Authority，CTA），統一營運至今，其中有些車站已經有超過一個世紀的歷史。

▲廁所。（示意圖／pakutaso）

▲廁所。（示意圖／pakutaso）

由於舊式大眾交通運輸工具很少提供洗手間，不少旅客都要到捷運站附近的商業或公設大樓，使用公共洗手間」。對此議題，帝博大學（DePaul University）交通專家約瑟（Joseph Schwieterman）則表示，搭乘大眾運輸工具的乘客日益減少，關於這些問題已經爭辯已久，他認為「沒有洗手間就是主因之一」，但「防尿盾」的出現也凸顯了當局有想解決問題的企圖心，可是部分網友認為作用不大，最簡單的原因就是「乘客如果忍不住了，還是會在那邊小便」。

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