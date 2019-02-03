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貴金屬不只金銀！「第一高技術金屬」比黃金稀有30倍

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▲▼黃金。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲黃金是許多人投資的管道之一。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

一提到貴金屬（Precious metal），我們一般都會想到黃金、白銀等等，但其實鉑族金屬（鉑、釕、銠、鈀、鋨、銥）也歸於「貴金屬」，其中的鉑金比黃金稀有30倍，是深受歡迎的飾品材料。此外，釕是鉑系元素中在地殼中含量最少的一個，它在地殼中的含量為0.004克/噸。

貴金屬通常用來指黃金、銀、鉑、鈀，這四種價格昂貴、外表美觀、化學性質穩定、具有較強的保值能力的金屬，且在地殼中含量少，勘探、開採、提煉難度高。其中，黃金的地位尤其重要，是最稀有、最珍貴的金屬之一，有延展性和耐腐蝕性。黃金除了作為飾品，它還可以用在儀器儀錶製造業和電子工業上，也是不少人拿來投資的對象。

銀也屬於常見的貴金屬，是柔軟有白色光澤的過渡金屬，在所有金屬中導電率、導熱率和反射率最高，且不易受化學藥品腐蝕。銀可以用來製作太陽能電池板、裝飾品、高價餐具等，銀幣和銀條還可用於投資。

▲▼ 鉑金，（圖／維基百科）

▲鉑金。（圖／維基百科）

鉑金又名白金，色澤純白，與黃金、銀相比存在感低了不少，但它也是珍貴無比，比黃金稀有30倍，地殼含量為百萬分之0.001。它一般出現在某些鎳和銅礦石中，位於原生元素礦藏，主要分布在南非，當地的鉑產量占全球的80%。鉑年產量只有幾百噸，是主要的貴金屬貿易商品。

鉑金也是很受歡迎的首飾材料，同時由於它不受血液氧化作用影響，所以被應用於心律調節器中。此外，鉑金被譽為「第一高技術金屬」，應用於實驗室器材、電觸頭和電極、電阻溫度計、牙科器材等。

釕是鉑系元素中在地殼中含量最少的一個，它在地殼中的含量為0.004克/噸，是一種硬質的銀白色的過渡金屬，可以在鉑礦中發現，僅在高溫時才能加工，也在一些鉑合金中用作催化劑。

純金屬釕用途很少。釕是鉑和鈀的有效硬化劑，使用它不會降低鉑和鈀的抗腐蝕性，含有較大百分數（30%-70%）的釕的合金，包含有其它貴重金屬或堿金屬，可用在電氣觸點上和需要抗磨和抗腐蝕的地方，如鋼筆尖和工具樞軸上。

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關鍵字：貴金屬，重金屬，黃金，白銀，鉑金，鉑，白金

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