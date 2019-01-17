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老爸翻女兒房找到「超粗姊夫」...氣炸狂傳訊息！她秒打臉尷尬了

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▲▼美國爸爸以為找到女兒按摩棒，結果是行動電源。（圖／翻攝自推特）

▲美國爸爸以為找到女兒按摩棒，結果是行動電源。（圖／翻攝自推特）

記者錢玉紘／綜合報導

全世界的父母似乎都很喜歡突襲兒女的房間，常鬧出不少尷尬場面，美國一名父親就在女兒房間發現不明的「棒狀道具」，氣得質問女兒怎麼買按摩棒，還不收好到處亂丟，結果女兒立刻反擊揭露這個「姊夫」真相，反讓老爸尷尬了。

美國一名少女艾蜜莉（Emily）推特PO出與爸爸的對話截圖，爸爸先是說「艾蜜莉你在哪，我們需要談談」，她回答自己在朋友家，結果爸爸傳來一張照片，裡面是一根紫色棒狀物，下方還有USB插孔，老爸氣的質問「我找到這個東西，你怎麼會買這個，真的很噁心耶，你不該隨便浪費錢！如果你真的有這種需求，我想你也得把這玩意收好」。

這樣一連串的質疑讓艾蜜莉好傻眼，她反問「老爸你覺得那是啥啊」，爸爸回覆，「就是大家會在Spencer（美國連鎖商店）買的那種東西啊，那種會震動的噁心玩具，我沒有那麼過時好嗎」。

這樣的質問讓艾蜜莉好傻眼，她回覆這個「玩具」的真相，「老爸，那是我的行動店員，我之前帶去迪士尼樂園，用來沖手機的，我的老天，而且你幹嘛動我的東西啊」。這下讓老爸感到非常尷尬，只好趕緊給自己找台階下，「別告訴你媽媽，我真的太蠢了，對了，回家的路上小心喔」。

這則貼文引起廣大網友討論，但有許多負評湧進，都在罵這名爸爸拿私事來羞辱女兒，由於被瘋傳，艾蜜莉已經將貼文刪除，她也回應提到，因為自己跟12歲的妹妹住，爸爸只是希望她把東西收好而已，沒有羞辱自己的意思。

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關鍵字：姊夫,按摩棒,房間

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