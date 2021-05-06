14歲少年把活小龍蝦塞進肛門　遭逆襲7小時竄腸道：醫生！快救我

▲醫生將小龍蝦的頭部拉出，隨後取出下半截。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者柯沛辰／綜合報導

大陸浙江一名14歲少年近日看完荒野求生節目後，想模仿主持人用肛門吸取飲用水，把小龍蝦塞進肛門，想把小龍蝦活活吸成「蝦乾」。怎料小龍蝦求生意志強烈，不斷往他的腸道深處鑽去，痛得他不得不就醫求救，「醫生，醫生！快幫幫我，小龍蝦愈爬愈凶，已經鑽到我肚子！」

根據《瀟湘晨報》報導，少年4月24日下午跟外公外出釣到好幾隻小龍蝦，返家後直喊肚子餓，外婆便趕緊去煮麵。怎料過了不久，少年在房間內痛苦地呻吟「啊唷、啊唷」，外婆好奇回房一看，竟驚見金孫把小龍蝦塞進自己肛門，趕緊通知家人送醫。

不過，當地醫院無法處置，最後轉送到浙江省人民醫院肛腸外科，由唯一的女醫師戴俏瓊收治。

當時主治醫師戴俏瓊詢問「為什麼要把小龍蝦塞進肛門？」少年一聽滿臉通紅，低頭回答「我看手機上有一檔野外求生節目，那個老外把海水灌進自己的肛門。我也學他的樣，想用肛門吸收小龍蝦的水分，把它變成一隻龍蝦乾。」

戴俏瓊回憶，她工作9年來，做過10多起肛門取異物手術，諸如紅棗核、筷子及鴨蛋等，「我以前取過的都是死物，從沒遇到過活的小龍蝦」。她仔細查閱當地醫院的檢查紀錄，上面清楚記載：另一名醫生在少年直腸下端、肛門內約4公分處，不僅摸到了小龍蝦，還被蝦螯夾了一下。

▲現年36歲的戴俏瓊，是浙江省人民醫院肛腸外科唯一的女醫生，也是該科室最忙的醫生之一。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

戴俏瓊當機立斷，決定進行腸鏡手術，將小龍蝦取出。4月25日上午10點，少年被推進手術室，醫生將腸鏡插入肛門，尋找小龍蝦的蹤跡。最後，她在少年肛門內約10公分處、直腸中上端發現小龍蝦，而且尖利的蝦螯已在直腸內壁劃出一道道血絲。

確定目標後，戴俏瓊用一根長長的細鐵絲圈套器探入，將小龍蝦的頭套住，再從掰開的屁股裡整串拉出。這場折磨長達7小時，罪魁禍首的小龍蝦被放在手術台的紗布上，但牠已經斷成2截，一動也不動，徹底死了。

報導指出，這是全國首例從肛門取出小龍蝦的腸鏡手術。院方也提醒，千萬不要因為一時好奇心驅使，或追求刺激，在肛門塞任何東西，以免危害健康。

▼鐵絲圈套器將小龍蝦拉出，最終小龍蝦斷成兩截，失去生命跡象。（圖／翻攝自瀟湘晨報）