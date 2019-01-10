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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

性侵女債主2次　渣男強拍性愛片擄女逼男友分手

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▲性侵、撿屍、迷姦、強暴、輪姦。（圖／記者黃克翔攝）

▲林姓男子性侵女債主又強拍性愛片，二審仍判刑。此為示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者吳銘峯／台北報導

新北市男子林上恩向女子彎彎（化名）借款10萬元，竟在2014年間，藉口還錢將彎彎騙來自己租屋處，性侵2次。林男還以彎彎手機拍下性愛影片，傳給她男友，硬逼男友分手。一審將林男判刑4年半與1年、1年部分得易科罰金。案經上訴，高等法院10日二審宣判，仍將他判刑4年半與1年。可上訴。

判決指出，林上恩於2014年12月16日，藉口要還錢，邀請彎彎到他在萬華區萬大路的租屋處。但彎彎到了之後，林男卻沒打算還錢，2人起了爭執，林上恩動手毆打彎彎，並將她強拉到廁所中，不顧租屋處中還有一名未成年的洪姓小弟與友人曹姓女子，林男性侵彎彎2次。到了晚間，林男逼彎彎說出提款卡密碼，並逼迫她簽下委託書，假意委託林男透過ATM領取10萬元，林男將提款卡交給曹姓女子，到便利商店領出10萬元。

林男性侵、盜領得逞後，還不滿足。他以彎彎手機拍下性愛影片，傳送給彎彎男友，並打電話給彎彎男友，謊稱彎彎為了救男友，才與林男發生關係，並因此要與男友分手。但因彎彎在電話中的語氣有異，男友察覺有異，堅稱報警。林男不滿，掛掉電話後，逼問彎彎男友所在地，打算前往修理男友。

林男騎機車載著彎彎上路，彎彎在路上遇到巡邏員警，機警跳車求救，林男則見狀飛車逃逸。警方循線逮捕林男，檢方對他提起公訴。一審法院將林男依「強制性交罪」判刑4年半，另依「強制」、「偽造文書」、「詐欺取財」等罪，判刑1年，此部分得易科罰金。

案經上訴，高等法院二審時，林男仍否認犯罪，辯稱雙方情投意合發生關係，但高院不採信，全案於10日宣判，高院駁回林男上訴，維持4年半與1年的刑期，本案仍可上訴第三審。另彎彎也提出附帶民事訴訟求償272萬餘元，一審判林男須賠償74萬，因林男未繳上訴二審的裁判費，案件已經確定。
 

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