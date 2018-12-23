高國華控徒弟養小鬼遭痛毆？　警：僅手臂一處破皮

記者張君豪／台北報導

台灣知名補教名師高國華日前驚傳遭學生開設補習班的工作人員痛毆送醫，高國華主動發布訊息向媒體表示：他21日晚間想去找徒弟也是開設數學補習班的高偉，想勸對方走正途，卻被高偉找工作人員把他痛毆一頓。後腦杓還撞到電梯被送往台大醫院治療，他心痛之下立即向轄區警分局報案提告。

▲高國華日前經爆遭徒弟高偉補習班工作人員毆打。（圖／記者張君豪翻攝）

高國華向警方宣稱，他認為自己提拔25年前在台中小補習班擔任數學解題老師的高偉，讓他接下高國華補習班高中數學，13年前高偉卻瞞著他私下招生，導致當年高國華補習班高中數學報名人數為0；他認為高偉當年瞞著他偷招生，導致他損失8千多萬元補習班報名費用，才會上門討債。

對此補習班代表則向警方表示，這是高國華本年度第二次上門騷擾，補習班說，高曾偷偷到補習班教室內打算對學生講話，指控高偉偷招生害高國華補習班蒙受損失的過程，但高偉補習班認為教室是自己營業場所，不應受對方如此騷擾，才會報警處理。21日晚間的衝突，僅是一名工作人員請高國華離開，雙方發生拉扯。警方受理報案後趕赴補習班、台大醫院訪問雙方，發現高國華手臂僅一處破皮。

高國華向警方表示，他認為高偉養小鬼練茅山術影響他的運勢，加上之前的招生糾紛才會到補習班索討當年損失，更向警方宣稱：「我也有學茅山道術，若高偉繼續養小鬼執迷不悟，他會有生命危險、會有報應！」警方調查後研判雙方應該是之前招生舊怨的財務糾紛，高國華則堅持對補習班工作人員提告傷害，警方依法受理。

但警方則指出，經警員檢視高國華身上傷勢，僅有手臂一處破皮，其他血腫和斑塊應該是高國華之前罹患乾癬症所造成的紅腫、斑塊，和昨天的肢體衝突無關，研判高國華認為對方與他有債務糾紛才會爆發肢體衝突；對此補習班業者暫時低調不予回應。