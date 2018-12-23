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社會 社會焦點 保障人權

長輩硬要匯80萬給詐騙集團！警勸到發瘋「爆氣連飆8句」擊退

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社會中心／綜合報導

台北一名79歲老翁日前接到詐騙電話，急忙跑去郵局要匯款80萬元。行員察覺老翁受騙，又苦勸無果，只好連忙通知警方到場，但老翁依舊半信半疑、堅持匯款，最後雙方你一言我一語，讓員警氣急敗壞連飆8句霸氣攔阻，才總算保住老翁積蓄。

當時老翁一見到員警到場，急忙解釋「我健保卡被人偷用」、「台中地檢署叫我來，把（錢）領到富邦」。員警一聽就知道是詐騙老梗，拍了拍肩說「嘿，老伯，那個是騙人的」。但老翁堅持「不是啦，是地檢署打電話給我」，讓員警大呼「你不相信警察親自來，你相信別人打電話給你！」

▲▼長輩硬要匯80萬給詐騙集團！警勸到發瘋「霸氣飆8句」擊潰。（圖／臺北波麗士）

▲老伯不信警察，堅持匯款給他口中的「台中地檢署」。（圖／臺北波麗士）

老翁無奈抱怨「揪衰ㄟ（台語，很倒楣），今天弄這個弄一個早上」。員警則苦口婆心解釋那是詐騙手法，要求老翁交出子女電話，但老翁拒絕「不行啦，他（詐騙）叫我不能跟你（警察）說」，讓警方聽完差點暈了過去。

雙方一來一往僵持不下，員警情急之下霸氣怒斥：「警察不要讓你被騙，但你一直想被別人騙」。老翁試圖解釋「那是地檢署啦..」，但員警打斷：「地檢署？我還總統府勒！還地檢署！講不聽」讓一旁行員聽了也忍不住幫腔「對阿，這老梗了耶」。

最終員警雖然花了大把力氣，但總算順利保住老翁積蓄，免去一場損失。為此，警方也呼籲民眾，「當警察親自現身解說時，請務必相信正港警察，別輕易掉入詐騙陷阱。」

▲▼長輩硬要匯80萬給詐騙集團！警勸到發瘋「霸氣飆8句」擊潰。（圖／臺北波麗士）

▲員警情急之下連飆8句勸退，還揚言將人帶回派出所，才沒讓老翁受騙。（圖／臺北波麗士）

ET快訊
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關鍵字：長輩,詐騙集團,地檢署,165反詐騙,臺北波麗士

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