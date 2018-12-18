　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

未来世界搭車不用掏錢包　叫車軟體可漫遊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

福岡計程車 。（圖／福澤喬 攝）

文／特約撰述 福澤喬

到底TAXI的中文是稱為「出租車」好，還是「計程車」好呢？這個問題困擾我很久，如果從現在出行經濟發展的方向來看，「出租車」似乎比「計程車」更能夠有效傳達這個行業的核心服務項目。「出租車輛滿足客戶需求」才是重點。不久在日本搭出租車可能連錢都不用花，只要透過特定的叫車APP就可以搭上免費出租車，任意在東京都內往返，因為有人會搶著幫你付錢。甚至還可以用台灣的叫車APP在日本叫車，連電子支付都幫你設想好，這麼貼心服務的背後，有個悲慘的事實，因為日本出租車業者早已經感受到企業寒冬將至。

業界大風暴 無人出租車正式營運

第一波的寒流，是日本國內各式各樣的手機叫車APP紛紛出籠，有些來自出租車業者個別開發的，也有些是新創公司研發整合不同出租車公司的，雖然當UBER搶攻日本市場的時候，出租車業者同仇敵愾聯手把UBER 的勢力打壓下來，但是緊接著第二波的寒流又刮了起來，AI人工智能以及無人駕駛技術的飛快進步，業界預測2019年將會在日本街頭出現正式營運的無人出租車。一旦AI無人出租車開始營運，現在的出租車業界的規則將會被顛覆，這也是為什麼日本出租車業者從2018年開始動作頻頻，不論大小城市的業者們，合縱連橫卻又彼此勾心鬥角，每個人都想要搶先一步找到新的商業模式，獨領風騷。

司機成了綜藝掛 為了生存沒辦法

這些出租車公司真的都都各顯本領，各出奇招。有人推出標榜「黑子出租車」的服務，司機就像歌舞伎表演中負責換道具的「黑子」們，從上車到下車，他們不說一句話，讓乘客不用在乎他們的存在。這對於受不了每次搭車都會遇到愛聊天司機的乘客來說，絕對是個天大的福音。除了黑子司機之外，還有忍者司機、SP保鑣司機或是幽靈司機。但是這些做法，頂多增加了搭車的娛樂效果，對於提高營業額的貢獻不大。

注意力商人 讓廣告主幫乘客付車資

於是日本最大的網路媒體公司DeNA開發出了一套叫車系統MOV，這套系統重新解構了出租車公司與乘客之間的關係，DeNA讓「出租車」成為平台，「乘客」成為流量，而「廣告主」則是支付平台運載流量的金主。於是「0 元出租車」就這麼形成了。從現在開始到2018年12月31日為止，只要在東京都23區內使用MOV叫車，就可以免費搭乘50輛由日清食品贊助廣告的「0元出租車」。DeNA的執行董事中島宏還說這不是一次性的活動，2019年會持續找不同的贊助商使用這項新的廣告服務。

出租車開發新客層 跨國叫車也方便

除了「0元出租車」之外，未來這些叫車APP還會結合訂餐廳APP，只要透過特定的APP預約餐廳，在指定時間、地點，出租車會把客人載送到餐廳用餐，當然這筆費用也是包含在餐廳的廣告費用當中，當然客人也不用付出半毛錢。「我們希望藉由這些方式，接觸到過去不會搭出租車的客人」，DeNA的中島宏認為這樣的做法，不但可以讓出租車業者開發出新的客源，對於營業額也能有一定的保障。

還有些業者的叫車APP可以跨國漫遊，日本大和自動車交通就與台灣大車隊合作APP系統互通，讓日台兩邊的乘客都可以使用熟悉叫車APP跨國漫遊叫車，甚至使用電子支付結帳，以後你在東京可以使用台灣大車隊的叫車APP叫車，相信可以解決很多台灣人到日本旅行遇到最大的困擾。

ET快訊
江宜樺遭學生驅逐　柯文哲：人家上課你去鬧
上海副市長周波抵台　微笑招手憶18年前訪阿里山、日月潭
富豪解決遺產紛爭！殺妻、兒子再自殺…獨留女兒繼承
小鬼噤聲5hr…鬆口「和妞妞關係」！網安慰：超有風度

關鍵字：日韓風,福澤喬

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最後一次擁抱兒子！美國務院准許葉門母親探視2歲病危孩

少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

ATM漏洞爽領3500萬！他天天撒錢辦派對「駕機飛私人島」花光錢自首

爺爺過世前把鄰居當孫女　預留「14年聖誕禮物」天上陪她長大

近5km隧道沒路燈！南韓官員曝：北韓鐵路地基良好　軌道嚴重老化

富豪解決遺產紛爭！　弒妻殺子再自盡...獨留女兒繼承

12歲男童在家突然抓狂　亂刀殺死親生妹妹刺傷媽媽

找到ATM漏洞！他狂提3500萬買下伴遊女郎　恐慌症後自首

中美貿易談判1月初登場！　美財長：目標3月前達成協議

16歲魯蛇男登「性愛島」極樂3天！2辣妹幫灌酒破處：爽到我想哭

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

22公尺高空彈跳、客製化泡麵 東京讀賣樂園...不用排隊超過癮

周杰倫演唱會喊：最緊張一場　江蕙台下「開Mic」合唱《稻香》

神祕「阿彌陀佛2人組」現身！　哆啦A夢版洗腦旋律笑翻網友

5歲女童罹罕病...咬舌噴血 哥淚崩：不要玩具只要她活

恭喜！楊謹華登記結婚了　嫁「交往2年石油富商」

最後一次擁抱兒子！美國務院准許葉門母親探視2歲病危孩

少女懷胎9月小腹超平　胎位調正後孕肚「吹氣球」神速脹大

ATM漏洞爽領3500萬！他天天撒錢辦派對「駕機飛私人島」花光錢自首

爺爺過世前把鄰居當孫女　預留「14年聖誕禮物」天上陪她長大

近5km隧道沒路燈！南韓官員曝：北韓鐵路地基良好　軌道嚴重老化

富豪解決遺產紛爭！　弒妻殺子再自盡...獨留女兒繼承

12歲男童在家突然抓狂　亂刀殺死親生妹妹刺傷媽媽

找到ATM漏洞！他狂提3500萬買下伴遊女郎　恐慌症後自首

中美貿易談判1月初登場！　美財長：目標3月前達成協議

16歲魯蛇男登「性愛島」極樂3天！2辣妹幫灌酒破處：爽到我想哭

就職典禮選戶外「接地氣」　盧秀燕邀市民吃早餐

夜行館動物重出「江湖」　超萌「無臉男」準備與大家見面囉！

「在你面前偷你錢」　彩券行囂張竊賊抽鈔票還從容撿起

高空中也能溫馨過節！阿聯酋聖誕限定　機上美酒佳餚好驚喜

詹皇想隔扣籃網20歲小將罕見挨鍋　生涯僅9度灌籃遭封阻

500天沒校長！葉俊榮稱要正視　柯志恩要台大「把管中閔鎖起來」

旅遊變貴！日本明年1/7起開徵「觀光旅客稅」　旅日機票加收1千日幣

陳沖輕微中風住院　北醫證實「11月底就醫、有腦部出血」

傳巨星李奧納多訪高雄拍戲　王淺秋：先賣個關子

迎接10週年紅白藝能大賞！下載App感受熱鬧非凡賀新年

國際熱門新聞

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴..

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

醫院推錯床！住院中精障兒2年前..

男褲內有一坨屎　海關驚見真黃金

身障工程師　娶高學歷美妻又生子

軍中苦等女友信　拆開驚見神秘密..

癡漢27秒暴衝3次氣質妹　3乘..

富豪殺光全家再自盡留女兒繼承家..

變態男女殺人做成餡餅　拿去路邊..

紐約大火6間店燒成廢墟「玻璃碎..

買店裡最後彩券！打工妹中300..

集英社宣布《櫻桃小丸子》最後一..

霸凌同學至墜樓死　國中屁孩：蹲..

更多熱門

相關新聞

東京迪士尼35週年音樂會台灣聽得到

東京迪士尼今年迎來開源35週年，從年初開始直到2019年3月底為止，舉辦一系列慶祝活動，現在為了讓台灣民眾不用非出國，就能實際感受東京迪士尼35週年慶典氛圍，將於2019年1月6日舉辦「歡慶35週年～東京迪士尼度假區®”Happiest Celebration!"音樂會」，將35年來在園區進行的表演、遊行等音樂完全重現。

日本「立山黑部」2019開山時間揭曉

泰民牛奶肌的秘密就是吃這道！

有一種友情叫李政宰和鄭雨盛！

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 MAMA 張柏芝 嚴凱泰逝世 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 小鬼 楊謹華 網紅空姐 王令麟 孫安佐 誰摔死了李新 宥勝 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 安迪 鄭人碩 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 王世堅 鐘鉉 江丙坤 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 李千那 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 柯以柔 王令麟 炎亞綸 李昌鈺 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王令麟 王心凌 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 地震 東森寵物雲 王令麟 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 袁惟仁昏迷 趙麗穎馮紹峰 王令麟 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 Spotify S.H.E 王令麟 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 王令麟 泫雅 E'Dawn 馮翊綱 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 張曼玉 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 王令麟 聲林之王 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 蜂蜜檸檬 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

小鬼穩交3年噴綠光！妞妞勾「棒棒堂富少」過夜12hr

女兒被性侵！勇母持刀砍人遭起訴　檢方被轟爆

樹上驚見「血色3頭蛇」嚇傻！神人解答了

醫師國道狂飆趕急診　法官：照罰

8歲愛上老婆！水行俠18年後追到偶像

小鬼鬆口「和妞妞關係」

我不是富二代！挨撞法拉利名醫怨輿論挺孝子

女兒北上讀書！老爸猛塞1000元「零用錢好好花」　搭公車5元

新北鬼父下藥　深夜洩慾14歲女兒

清寒媽帶兩小孩　她拭淚串通賣場員工送暖

幫買衛生棉！男友狂盧：這樣不MAN

2北歐女遊摩洛哥　帳篷內遭割喉

李沛旭出戰健美賽！狠練7週上台「對比照超狂」

即／舒馬克昏迷5年後甦醒！

傳孩子生父是謝霆鋒叔　張柏芝說

更多

最夯影音

更多

辣媽剛出陽台！1歲兒鎖落地窗　冷風苦等老公30分...嘆：第2次惹

20歲孝子「撞毀千萬法拉利」　整夜沒睡母自責痛哭：沒能力

單親辣媽與12歲兒每周共浴一次　「習慣女生胴體就不會偷看影片」

2歲「尿布儀隊」動作超到位　睡醒就操槍！踢正步+靠腿萌爆

豬瘟懶人包「罐頭外都不准帶」　嚴查包裹！18日起初犯罰20萬

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面