台68線車禍「警車車尾被撞爛」！1女警送醫治療

▲新竹縣台68線車禍，警車車尾被撞爛，1名女警送醫。（圖／網友韓大師授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



記者楊永盛、柯振中／新竹報導

新竹縣台68線1日中午發生警車遭追撞事故，竹東派出所員警在處理道路障礙物時，遭後方小貨車撞上，造成雙方受傷。消防局接獲通報後迅速出動救援，確認有一名女性員警受傷，所幸意識清楚、無生命危險，經送往竹東台大醫院治療後狀況穩定。警方表示，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

警方指出，事發於1日12時許，巡邏警車在台68線西向東21公里處處理障礙物通報時，遭後方小貨車追撞。當時警車正執行勤務，撞擊造成雙方人員受傷，相關事故細節已由警方進一步調查中。竹東派出所副所長王世偉也代表說明，後續將依法處理並協助受傷員警。

新竹縣消防局表示，12時07分獲報後，立即派遣二重與芎林消防分隊共2車4人前往救援。救護人員12時18分抵達現場，發現一名女性員警左後頭部擦傷，生命徵象穩定，經止血與包紮後於12時29分送往竹東台大醫院。消防局說明，患者目前情況良好，後續持續追蹤。

消防局提醒，台68線車流量大、速限較高，駕駛人經過匝道或彎道時應減速並保持安全距離，避免因反應不及造成追撞。也呼籲用路人遇警消處理事故或執法情況時，務必主動減速並留出空間，以確保所有人在道路上的安全。