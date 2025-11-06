陸「通背拳」傳人打耳光比賽被3巴掌KO　休息5天現身：看人還是重影

▲趙鴻剛在打耳光大賽被KO瞬間。（圖／翻攝九派新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸「祁家通背拳」第九代傳人趙鴻剛日前參加世界職業打耳光大賽，於第三回合被對手擊倒在地，透過轉播畫面可以發現，他倒地時眼神十分茫然，臉部還多處受傷。賽後，趙鴻剛經檢查並無腦震盪，但他透露，顴骨有骨裂、眼眶縫了5針，目前仍感覺到視線重影。

▲趙鴻剛第一回合被打到視線出現重影。（圖／翻攝大象新聞）

《九派新聞》報導，10月31日，通背拳第九代傳人趙鴻剛，參加世界職業打耳光大賽，第三回合被對手KO倒地，比賽中，其眉角受傷，眼睛淤青。賽後，趙鴻剛透露顴骨有點骨裂，眼眶縫了5針，拍片顯示沒有腦震盪。

趙鴻剛回憶，首回合便被打到眉骨出血，「那種疼就像被鐵錘敲了一下。」但他仍堅持比賽。第三回合遭對手重擊後倒地，當時他視線已出現重影，後送醫檢查後進行縫針與核磁共振。休養5天後，他戴著墨鏡受訪表示，「現在看人還是重影。」

▲趙鴻剛被打倒在地。（圖／翻攝大象新聞）

趙鴻剛表示，整場比賽過程記憶模糊，當時左眼幾乎睜不開，只能憑感覺出手，「我怕犯規扣分，就沒辦法全力轉身打。」這也導致他攻擊力道不足。據悉，比賽規則要求掌摑部位須在「眼睛以下、下巴以上」，違規將被扣分，他也強調自己全程遵守規範。

▲趙鴻剛賽後修整五天後戴墨鏡受訪。（圖／翻攝九派新聞）

公開資訊顯示，趙鴻剛曾多次在武術交流賽奪冠，對手阿曼塔耶夫則以靈巧閃避著稱。這項被UFC總裁達納‧懷特（Dana White）於2023年創立的「耳光力量聯盟（Power Slap）」近年在全球迅速擴展，選手可獲得4.5萬至8萬美元獎金。比賽採三至五回合制，雙方輪流以手掌擊打臉部，10秒內無法起身即判定KO。