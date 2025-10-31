交通部招商大會11月登場　投資商機首度破3300億元創新高

▲交通部114年招商大會商機破3千億大關。(資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

交通部年度招商盛會將於11月19日登場，今年以「交通招商多領域．打造榮景同躍進」為主題，預計釋出多達60件招商與採購案件，總商機金額高達新台幣3339億元，首次突破3000億元大關並創下新高。交通部表示，這次招商大會象徵政府以實際行動推動民間投資，展現交通建設帶動國家轉型與經濟成長的決心。

交通部指出，招商大會已成為政府與產業鏈結的重要平台，今年規劃14個主題展示攤位，由所屬各機關派員進行說明，並設置洽談區及即時諮詢服務，讓企業與投資人能更深入了解案源內容與合作機會。

招商大會也精選5大亮點商案，包括航港局「基隆市威海營區舊址基地BOT案」、台灣港務公司「高雄市苓雅區苓港段14及15地號土地設定地上權案」、台灣鐵路公司「臺北車站大樓G+2、G+1、U-1層ROT案」、台灣鐵路公司「高雄市自立路土地開發案」及鐵道局「高鐵台南車站特定區產業專用區開發經營案」，以上5項亮點商案總投資金額達新台幣357億元，兼具創新開發與高回報潛力，將為交通產業注入新的成長動能。

交通部也將於會中頒發「投資貢獻獎」，表揚在港口、航運、鐵道、航空與智慧交通等領域表現卓越的企業。交通部強調，期盼藉由表揚機制鼓勵更多企業投入公私協力模式，共同推動永續、創新與具競爭力的交通發展新格局，攜手打造臺灣交通新榮景。