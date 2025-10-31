美擬暫緩制裁黑名單及子公司　換中國暫停稀土管制

▲▼美國財政部長貝森特Scott Bessent）。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導

美國商務部最近擴大了貿易管制，新增多家中國企業至黑名單，並將限制範圍延伸至相關子公司。此舉被視為中國限制稀土出口的主要誘因。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）30日透露，美方計畫暫停新規定一年，以換取中國暫緩稀土出口管制。

根據美國商務部的新政策，任何企業若有一半以上的股權由黑名單上的公司持有，也將被列入貿易限制範圍。此規定旨在防止受制裁企業透過子公司繞過限制。此舉提升了美中貿易緊張局勢，也引發國際社會的廣泛關注。

美國總統川普（Donald Trump）在其第二任期的首次與中國國家主席習近平的會晤後表示，雙方已就稀土出口問題達成一致。他透露，中方承諾將繼續出口稀土，並預期美中很快就能簽署貿易協議。川普還宣布，基於中方在芬太尼問題上的合作承諾，美方將調降部分對中國商品的關稅至47%。

財政部長貝森特在接受福斯新聞專訪時進一步強調，川普的談判成果不僅有助於緩解美中貿易摩擦，也讓全球供應鏈更穩定。他指出，稀土出口管制影響的不只是美國，還波及其他西方國家與亞洲民主國家。因此，這次的暫緩措施對全球經濟都有重要意義。