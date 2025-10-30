　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

▲桃園市戴姓男大生去年8月暑假期間在學校某大樓，見女職員進入女廁後以手機從下方縫隙偷拍如廁畫面，當場被察覺報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北某學校洪姓男學生，18分鐘連拍女師生如廁畫面。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市某校1名年滿18歲洪姓男學生，心懷不軌，利用教室陽台與女廁之間的通風口縫隙，從上往下以手機偷拍如廁畫面。短短18分鐘內，連續錄下2名班上未滿18歲的女同學與女導師如廁時的隱私影像。士林地檢署偵結後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》及《刑法》妨害秘密罪將洪男起訴。

洪男與2名女學生為同班同學，該校結構採教室與女廁相連設計，兩者之間設有一段通風區域，牆面下方留有供氣流交換的縫隙。

洪男今年5月某日下午17點17分前，潛入教室外的陽台，蹲伏在牆邊，將手機鏡頭從通風縫下方伸入廁所內，17時17分，他先偷拍導師如廁，畫面清楚拍到其赤裸臀部；接著於17時27分再偷拍乙女學生如廁，同樣拍下臀部畫面；最後在17時35分偷拍甲女學生，影片中可見甲女學生臉部與下半身特徵。三段影片拍攝角度一致、時序緊密，顯示洪男早已設好位置、行為具備故意與連續性。

直到最後一段拍攝時，甲女學生如廁時抬頭，驚見上方通風口隱約有鏡頭閃光，嚇得立刻衝出廁所回報導師。校方得知後隨即報警，警方趕抵現場查扣洪男手機，檢視內容發現多段偷拍影片，畫面與校內廁所結構完全相符。洪男在警詢與偵查中承認偷拍。

檢方認為，洪男明知2名女學生未滿18歲，仍以隱密角度拍攝他人如廁畫面，嚴重侵害隱私與人格尊嚴，行為已構成製作兒少性影像及妨害秘密罪，依法提起公訴。

ETtoday新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害。
(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。
(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
粿粿跨年PO影片！網抓包「王子1舉動」喊諷刺：正常情況會保持
樂天桃猿公布封王遊行路線　韓援廉世彬將到場
鞋業大亨撐不住！　神秘千坪「銘珠園」12.5億法拍
快訊／王子爆偷吃粿粿　一日店長活動突取消
王子偷吃粿粿！薔薔認0互動「我超邊緣」　看人妻出軌突現場爆走
1女戰3男出事了！2人無套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass
行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋
范姜彥豐爆討1200萬封口！「王子拒付急切割」　粿粿沒錢付不
川習會未提台灣！　川普：可能很快簽署美中貿易協議

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

快訊／5個月內第2起！公車衝上分隔島　劍潭消防隊目擊秒衝援

攜「大麻軟糖」入境遭查獲　26歲男只帶1包想炫耀下場慘

行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋

豪放女戰3男出事了！2人沒戴套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass

快訊／央北建案「華固譽誠」接待中心火警！　1、2樓狂燒畫面曝光

「假買貨真踩點」偷走15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

疑搶標工程惹禍！工程車撞人衝進公司　還囂張嗆聲：會來放火

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

北教大「型男教授」偷吃12女！ 後宮集滿校長、老師、學生 滿滿都是他工具人

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

潘瑋柏宣傳到一半「開煮泡麵」　護食怕工作人員搶：只有買一包？

李沐和舒華比韓文出絕招：歐巴～　挑戰空中瑜珈崩潰「最難的工作」

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

快訊／5個月內第2起！公車衝上分隔島　劍潭消防隊目擊秒衝援

攜「大麻軟糖」入境遭查獲　26歲男只帶1包想炫耀下場慘

行政院修法！故意殺人、虐童致死判刑逾10年　終身不得假釋

豪放女戰3男出事了！2人沒戴套挨告性侵　他4P臨陣不舉pass

快訊／央北建案「華固譽誠」接待中心火警！　1、2樓狂燒畫面曝光

「假買貨真踩點」偷走15張檜木桌+洋酒　苗警奔3縣市逮3慣竊

菲女來台不知懷孕上抖音買調經藥　突生男嬰涉殺害棄屍徬惶現身

變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

疑搶標工程惹禍！工程車撞人衝進公司　還囂張嗆聲：會來放火

台灣生命永續經營協會首屆大會登場　跨界菁英共推「善終」新理念

貝茲打擊率1成3苦惱「找不到答案」　喊話道奇打線G6必須打出來

八點檔女星「看婦產科被認出」！地方媽：放心我不會說出去 賴慧如傻眼

公廣董監事任期屆滿逾10月未提名　藍批文化部「知法玩法」行政擺爛

洪榮宏罕見爆哭！　95歲恩師中風失語...「師徒重逢」超激動

台中每天誕生10家公司！　賴正鎰：商辦需求最多不在七期

樂天桃猿公布11月2日封王遊行路線　韓援廉世彬將現身與球迷同樂

政院拍板旅宿業、碼頭業開放移工　增聘前要先幫本勞加薪

分手氣炸！女友收回鑰匙他抓狂　開瓦斯桶點火害慘自己

川普返美留下巨大遺憾！嘆「無法見金正恩一面」　盼達成最後心願

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

社會熱門新聞

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

桃園少婦約男大生多人運動！還懷小王的種

隧道有鬼恐怖照瘋傳　警調監視器拍到3人

快訊／上班快改道！　國1「大車故障」塞爆

無照男超速撞死小姊妹　喊冤是「她們闖紅燈」

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

獨／客吃隔夜飯開嗆　老闆開山刀猛砍

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

車頭都朝前仍挨罰併排　車主提告慘輸

六軍團前上尉利用職務A逾千萬元潛逃菲國　法院重判15年

1女戰3男出事！2人沒戴套挨告性侵　他4P不舉pass

涉4.5億光電弊案！11月赴日考察5天　鄉長聲請解禁出境遭駁回

9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭呼吸衰竭猝死風險

陸配溺殺2幼女！鑑定醫師：想一起去天堂照顧

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

晏柔中目睹粿粿、王子沒邊界互動！遭網轟「共犯」　范姜彥豐出面發聲

王子、粿粿出手了！

徵信社開第1槍打臉王子粿粿！「絕對可以支持范姜」

范姜彥豐強大背景被挖出！　網友直呼完勝王子

王子爆代言黑歷史　品牌方忍7年才鬆口

范姜彥豐「選1時機爆出軌」！網驚：最狠報復

王子調情粿粿！「加1顆糖粿」超色歌詞藏秘密

即／隧道「長髮女鬼」抓到了　23歲妹身分曝光

下波變天更冷猛降10°C　轉雨濕5天

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子偷吃粿粿早露餡！「2障眼手法」全命中

家人1舉動「救了范姜彥豐」　他驚：誰都救不了

快訊／旺宏法說會變法會！連虧9季爆量跌停　吳敏求預告回歸

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

粿粿搭摩天輪「曖昧一舉動被抓包」！

更多

最夯影音

更多
范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌

范姜彥豐抓包粿粿出軌王子！　氣罵：道德淪喪三觀崩塌
粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

粿粿認婚變！和范姜彥豐「離婚協商破裂」　王子被控「插足婚姻」道歉：超過朋友界線

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

燕子口堰塞湖恐潰決　立霧溪「水流狂衝」驚人畫面曝

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

玉女歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面