變態！高中男潛陽台縫偷拍　18分鐘連拍女老師、2女同學如廁

新北市某校1名年滿18歲洪姓男學生，心懷不軌，利用教室陽台與女廁之間的通風口縫隙，從上往下以手機偷拍如廁畫面。短短18分鐘內，連續錄下2名班上未滿18歲的女同學與女導師如廁時的隱私影像。士林地檢署偵結後，依違反《兒童及少年性剝削防制條例》及《刑法》妨害秘密罪將洪男起訴。

洪男與2名女學生為同班同學，該校結構採教室與女廁相連設計，兩者之間設有一段通風區域，牆面下方留有供氣流交換的縫隙。

洪男今年5月某日下午17點17分前，潛入教室外的陽台，蹲伏在牆邊，將手機鏡頭從通風縫下方伸入廁所內，17時17分，他先偷拍導師如廁，畫面清楚拍到其赤裸臀部；接著於17時27分再偷拍乙女學生如廁，同樣拍下臀部畫面；最後在17時35分偷拍甲女學生，影片中可見甲女學生臉部與下半身特徵。三段影片拍攝角度一致、時序緊密，顯示洪男早已設好位置、行為具備故意與連續性。

直到最後一段拍攝時，甲女學生如廁時抬頭，驚見上方通風口隱約有鏡頭閃光，嚇得立刻衝出廁所回報導師。校方得知後隨即報警，警方趕抵現場查扣洪男手機，檢視內容發現多段偷拍影片，畫面與校內廁所結構完全相符。洪男在警詢與偵查中承認偷拍。

檢方認為，洪男明知2名女學生未滿18歲，仍以隱密角度拍攝他人如廁畫面，嚴重侵害隱私與人格尊嚴，行為已構成製作兒少性影像及妨害秘密罪，依法提起公訴。

