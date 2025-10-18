翻車？爆黃國昌「移花接木」　律師發函：截圖確為雙方對話

▲民眾黨立院黨團總召黃國昌。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨主席黃國昌與《鏡週刊》間的爭執越演越烈，黃國昌昨貼出跟央廣工程師吳政勳對話截圖反擊週刊，並表示將提告，但《鏡週刊》今再刊出新聞，稱吳否認截圖是他與黃的對話，讓外界宛如霧裡看花。對此，吳政勳所委託的律師事務所稍早發出吳委託之澄清函，表示黃國昌昨晚於臉書所發表之三張截圖，確實是吳政勳與黃國昌間之Line對話。

《鏡週刊》本週刊出「央廣被駭內幕」，還揭露央廣工程師吳政勳找黃國昌揭弊，竟要付費百萬給吹哨者保護協會。但黃國昌昨貼出跟吳政勳對話截圖自清，並表示將提告；鏡週刊今早則再出一則獨家，稱吳強調該截圖並非他與黃的對話，而是他傳給央廣工會幹部的內容，批黃移花接木，令人不齒。

對此，吳政勳所委託的律師事務所稍早發出吳委託的澄清函，表示有關黃國昌於114年10月17日左右，於臉書所發表三張截圖，確實是吳政勳與黃國昌間之Line對話。

律師函指出，有關鏡新聞所發佈之新聞，其中所載吳政勳之說詞，或有吳政勳與鏡新聞記者通話當下之誤解，故澄清如下：一、黃國昌在臉書貼如「附件1」三張對話截圖，確實是吳政勳與黃國昌間的對話，三張截圖均無偽造，所有對話內容均如黃國昌臉書截圖所呈現；截圖也非吳政勳與所謂工會幹部的對話。二、有關目前各媒體新聞報導內容，諸多與事實不符，待相關證據整理後再釐清。

黃國昌也在臉書發文說，昨晚發文後，沒有想到鏡傳媒集團今天早上繼續造謠，竟污指他拿「移花接木用假對話截圖」。對於鏡傳媒如此無恥的行徑，他直接拿吳姓工程師來臉書發文底下致歉的截圖打臉。

黃國昌說，剛剛他也收到吳姓工程師委任律師的律師函，「證實我貼的截圖全部都是真的」，鏡傳媒如此的假新聞，才是真正的「令人不齒」。黃說，鏡週刊、鏡電視應公開道歉，下週他也將對其正式訴追法律責任，並且向NCC檢舉要求依法論處。

▲《鏡週刊》爆黃國昌「移花接木」翻車，央廣工程師發律師發函澄清，強調「截圖確實為雙方對話」。（圖／取自黃國昌臉書）