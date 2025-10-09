南投補習班狼師！　侵害「15歲女學生」給錢打發

▲2025年6月12日，張惠民出入補習班門口。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

補習班再爆狼師性侵未成年學生！南投縣草屯鎮弘智文理補習班數學老師張惠民二十多年前性侵未成年學生C小姐，2024年9月18日經南投縣政府認定不得擔任短期補習班之負責人或教職員工，卻傳出仍持續出入補習班，頻繁接觸學生、家長，讓被害人及家屬看不下去，擔心有更多人受害，勇敢站出來首度接受專訪。

9月26日晚間8時許，南投縣弘智文理補習班老師張惠民被拍到坐在一樓櫃檯前，與學生互動頻繁，有說有聊。事實上，沒有太多人知道，張惠民二十多年前性侵未成年學生，已於去年9月18日經南投縣政府認定不得擔任短期補習班之負責人或教職員工，卻仍持續出入該補習班，使得學生暴露於風險，家長也被瞞在鼓裡。

美國CHILD USA去年發布的一份報告指出：多數性侵被害人在未成年時遭到性侵，平均需20年以上才能揭露受害經歷，超過一半當事人要等到50歲以上才第一次揭露。

C小姐今年42歲，她戴著帽子、口罩，語氣顫抖地說出15歲時在伊德補習班遭數學老師張惠民性誘拐：「我5歲的時候，爸媽就離婚了，媽媽改嫁後就把我丟給阿公阿嬤帶大。」國二升國三的暑假，新的補習班數學老師假借補課名義，將她叫到無人的補習班教室侵害，「他當時33歲，已婚，他常跟我說：『妳家人的狀況老師都很了解，老師很想好好照顧妳。』也常藉機親我、安慰我，並說要跟老婆離婚，然後娶我。」

她當時不知那是計畫性的誘騙，「老師帶我到車上、游泳池等地，他朋友有一個畫廊，他會開車到車庫裡面，或是在畫廊教室、汽車旅館，還有很無恥地，帶我到他家房間的床上去性侵，一直持續到高一，時間長達一年半，也成為我痛苦一生中的重大創傷。」27年過去了，回想當時，她仍聲淚俱下。

C小姐指出，由於張惠民對她家中的情況瞭如指掌，有一次甚至刻意開車帶她到姨丈任職的汽車公司做保養，故意試探她的反應，她害怕被姨丈看到，嚇得躲起來，恐懼的反應讓老師確認她不敢說出去。

老師所謂的「照顧」實則是標明價碼的兒少性剝削，張惠民會給她一整疊補習班發放的文具店禮券，或直接給數千元現金。「他說需要什麼東西就去買，還會叫我去買內衣，穿給他看。」C小姐說，十幾歲的孩子想要的就是Nike新球鞋和同學欣羨的眼光，對於物質的渴望反而成為被利用的弱點，「他覺得我爸媽不在，阿嬤也不會給我這麼多錢，他可以滿足我物質上的需求。」

「我長大的過程蠻辛苦，什麼都是自己來，一直都渴望愛。」她一度很有優越感，覺得自己最受老師疼愛，逐漸發現那是一個無法逃脫的陷阱，直到再也無法承受。1999年2月，她依靠在美國的父親，逃離讓她痛苦的傷心地，將創傷拋諸腦後。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



更多鏡週刊報導

狼師藏身補習班2／受害女學生逃到美國還不放過 狼師張惠民頻造訪家中探口風

狼師藏身補習班3／狼師遭解職仍違法出入補習班 南投縣府失職0開罰

新聞內幕／狼師性侵學生還能帶團導戲 戲曲學院涉包庇遭斷2.5億補助