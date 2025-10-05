　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／天作之合　如果真愛沒錢那還算天作之合嗎

文／賴賴

▲▼天作之合。（圖／ＩＭＤＢ）

 

瘋言瘋語

席琳·宋在前作《過往人生》（Past Lives）中探討命運與緣分，而在《天作之合》裡，她延續了這種「浪漫哲學」的視角。這次的問題不是「我們錯過了嗎？」而是「我們應該選誰？」

劇情不是單純在批判愛情 vs. 物質主義，而是誠實地呈現，愛情在現實社會裡往往離不開金錢、地位與穩定感。舊情人帶來真心但不確定性，新對象提供安定卻可能缺乏激情。導演逼觀眾面對這種「沒有完美答案」的處境，給反思空間。女主職業是撮合別人的媒人，卻也無法幫自己確切地找到幸福，這種反差本身是對現代愛情市場的諷刺，卻也是時下年輕人要面對的常態。

電影流暢好看。


片　　名：天作之合
英文名稱：Materialists
上映日期：2025/08/29
類　　型：劇情
片　　長：116分鐘
國　　家：美國
語　　言：英語
導　　演：席琳宋
演　　員：克里斯伊凡.達柯塔強生
發行公司：索尼娛樂

劇情大綱

《之前的我們》席琳宋執導，《蜘蛛夫人》達珂塔強生、《美國隊長》系列 克里斯伊凡、《神鬼戰士II》佩德羅帕斯卡主演，三位高顏值明星在人生的道路上，為了愛與自我價值，是否能找到最適合他們的天作之合?

達珂塔強生飾演在紐約打拼，充滿抱負的年輕戀愛顧問露西，想不到戰無不勝的她，在一場婚禮遇到了業界傳說中的「獨角獸」，眾人幻想中的黃金單身漢，擁有名車和一千兩百萬美金的豪宅，幽默風趣又有品味，簡直完美。但是在命運的作弄下，仍在為五斗米折腰的前男友，卻在此時又闖進她的人生，「當我看著妳的臉，我看到皺紋和長得很像妳的小孩。」一直深愛她的前男友，讓露西開始重新思考人生的價值，愛情、婚姻、物質和現實。

▲▼天作之合。（圖／ＩＭＤＢ）

▲原來身高已經可以手術增加到６吋了，男人的財富、身高、學識、品味和外型都是另一伴的身價加值品。

▲▼天作之合。（圖／ＩＭＤＢ）

▲貧窮是真愛抵抗不了的困境。

★★★歡迎加入瘋電影家族https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
336 2 3872 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
28歲名媛蔡天鳳遭碎屍！　母淚「2年不敢洗愛女睡衣」：怕再也
中秋3天連假竟有22項回家作業！　國中生懷疑人生：我是放暑假
快訊／比特幣飆升！刷新高紀錄
超商買菸要看證件！男咆哮「我像幾歲」　警驗證成年：買完別吵
快訊／翻船意外！　1人死亡
台北富婆要匯3500萬　嗆警：很多嗎！怪行員雞婆
楓葉姐姐「真實年齡」大方公開！網震驚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／天作之合　如果真愛沒錢那還算天作之合嗎

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

太熱啦！搜救犬樂玩泥巴水　他笑虧：欸欸欸請上班

神童.銀赫自認在SJ打架「排第四」！XD　邀大家上擂台...圭賢：厲旭會「直擊要害」

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

調皮奴才手饋橘貓頭上　牠氣到嘴歪＋斜眼瞪人

瘋電影／天作之合　如果真愛沒錢那還算天作之合嗎

羅伯斯揭大谷翔平「唯一缺點」　山本像單身男、朗希仍在成長

金價飆新高 ！兩岸「團圓金」紀念幣首發銷售

他曝災區現場「1類人很多餘」 一票人點頭嘆：來糟蹋人的

邱澤當爸後首露面…開口就是育兒經　羞認「變娃娃音」一見兒落淚

基隆書道會會員聯展開幕　副市長邱佩琳：深化藝文教育扎根

殲-35與殲-35A機庫首度公開　總設計師揭秘3大核心技術

全台5家必比登牛肉麵一次看　「老山東」唯一8年連霸

新機交付、旅客需求成長助攻　長榮航看好明年客運營收續增　

44人搶前鎮透天「溢價280%拍出」　投資客鎖定黃金法拍屋出手

諾主席兵權必釋給總統候選人　張亞中要建立制度：別迷信大公無私

【神救援駕到】山貓超人一句「這裡要不要我清」比開法拉利還帥！

名家熱門新聞

如果真愛沒錢那還算天作之合嗎

彩虹糖水吃一口立刻轉變心情

鬼子來了！關東軍與「九一八事變」

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

夢到貓咪代表什麼意思呢？

哪部AV適合首次看A片的初戀女友

沾親帶故：談韓國的「倫理片」

恥辱之街？日本赤線地帶的賣春風景

關東軍大進擊：前進滿蒙！

滿洲國女間諜：川島芳子的失身之謎

老王：打炮有好口碑 再學標準SMP

韓超正女軍官　激似IU和徐玄綜合

更多熱門

關鍵字：

瘋電影.賴賴.天作之合.克里斯伊凡.達柯塔強生

讀者迴響

熱門新聞

好心女超商載到淫魔！她爬到後座想脫逃…仍慘遭車內性侵

成本每坪起跌1~2萬　營造老董：房市篤定下行

女學生學書法！上完課垃圾桶有保險套

中秋節恰逢賴清德生日　柯文哲送上四個字

被人借錢「怎麼婉拒」才不尷尬？她教1招

腥夫露骨撩小三「用力的愛享受很久」　鹹濕對話曝光下場慘

雙颱共舞！　哈隆「路徑調整」將大迴轉

用到黑心大腸　阿宗麵線公告全下架

台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」

演藝圈鏟子超人又＋1！　大咖男星低調赴花蓮救災

即／莊人祥證實去年罹胃癌

「哈隆」颱風最快明天生成　下周三北轉路徑決定降雨強度

加薩女性被逼「用肉體換食物」！

中秋烤肉人變少？大票搖頭「轉1型態」：爽

準哈隆上看中颱！2條路轉彎逼北台

更多

最夯影音

更多
花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD
朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

朴娜勑回已故爺爺奶奶家「沒進門就淚崩」　見小菜還在冰箱...悲喊：快承受不了了

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

租1400萬「龐德戰車」奧斯頓馬丁耍帥！撞3車成廢鐵　超慘畫面曝

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

蕭敬騰放閃Summer：不能離開她太久　鼓勵老婆買東西「賺錢就是要花的」

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

高市早苗185票當選自民黨魁！　有望成為日首位女首相

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面