瘋電影／天作之合　如果真愛沒錢那還算天作之合嗎

席琳·宋在前作《過往人生》（Past Lives）中探討命運與緣分，而在《天作之合》裡，她延續了這種「浪漫哲學」的視角。這次的問題不是「我們錯過了嗎？」而是「我們應該選誰？」

劇情不是單純在批判愛情 vs. 物質主義，而是誠實地呈現，愛情在現實社會裡往往離不開金錢、地位與穩定感。舊情人帶來真心但不確定性，新對象提供安定卻可能缺乏激情。導演逼觀眾面對這種「沒有完美答案」的處境，給反思空間。女主職業是撮合別人的媒人，卻也無法幫自己確切地找到幸福，這種反差本身是對現代愛情市場的諷刺，卻也是時下年輕人要面對的常態。

電影流暢好看。



片 名：天作之合

英文名稱：Materialists

上映日期：2025/08/29

類 型：劇情

片 長：116分鐘

國 家：美國

語 言：英語

導 演：席琳宋

演 員：克里斯伊凡.達柯塔強生

發行公司：索尼娛樂

劇情大綱

《之前的我們》席琳宋執導，《蜘蛛夫人》達珂塔強生、《美國隊長》系列 克里斯伊凡、《神鬼戰士II》佩德羅帕斯卡主演，三位高顏值明星在人生的道路上，為了愛與自我價值，是否能找到最適合他們的天作之合?



達珂塔強生飾演在紐約打拼，充滿抱負的年輕戀愛顧問露西，想不到戰無不勝的她，在一場婚禮遇到了業界傳說中的「獨角獸」，眾人幻想中的黃金單身漢，擁有名車和一千兩百萬美金的豪宅，幽默風趣又有品味，簡直完美。但是在命運的作弄下，仍在為五斗米折腰的前男友，卻在此時又闖進她的人生，「當我看著妳的臉，我看到皺紋和長得很像妳的小孩。」一直深愛她的前男友，讓露西開始重新思考人生的價值，愛情、婚姻、物質和現實。

▲原來身高已經可以手術增加到６吋了，男人的財富、身高、學識、品味和外型都是另一伴的身價加值品。

▲貧窮是真愛抵抗不了的困境。

