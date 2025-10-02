行李箱被摔壞秒賠一個全新的　她驚呼：華航現在是我爸

記者黃翊婷／綜合報導

網紅「一隻阿圓」日前與夥伴阿簡在機場領取行李時，發現阿簡的行李箱被摔壞，破了一個洞，於是向航空公司反映，幾分鐘之後地勤人員直接換上一個新的行李箱，讓她們超驚訝，直呼「中華航空現在是我爸，心中」。文章曝光之後，不少網友留言表示有過類似經驗，「拿過華航賠的行李箱，品質真的挺不錯」。

▲阿簡的行李箱被摔壞，華航直接賠一個全新的行李箱。（圖／翻攝自Threads／nanaciaociao）

一隻阿圓1日在社群平台Threads發文，表示「原來行李箱被摔壞可以換一顆，我以為是都市傳說！阿簡還敢給我回Rimowa。」原來是夥伴阿簡的行李箱被摔破一個洞，向航空公司反映之後，地勤表明可以幫忙換新的，隨後真的送來一個全新的行李箱，讓她們超驚訝，阿簡甚至忍不住直呼「中華航空現在是我爸，心中」。

其他網友也紛紛留言表示，「居然是直接換一個新的行李箱！我以為是現金賠償」、「拿過華航賠的行李箱，品質真的挺不錯」、「也是中華航空，不囉嗦直接給我一個新的，也謝謝他們不囉嗦直接拿一個出來，過程不用5分鐘」。

華航官網上載明，若旅客發現行李異常，例如行李延遲、遺失、部份內容物遺失或損壞，應在抵達時立即向航空公司提出申報，如果已經離開機場，則要備妥相關證明文件聯絡行李服務部門。華航在大多數場站皆有特約廠商負責到府收送、修繕行李箱或提供替代行李箱的免費服務，若行李遭受損毀，請在入境區（海關之前）的行李服務櫃檯申報，將由專人提供協助。