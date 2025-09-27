　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

▲▼夏天,比基尼,海邊,海灘,天氣配圖。（圖／記者劉亮亨攝）

▲今、明兩天全台天氣多雲到晴，氣溫飆至36度以上。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今、明兩天全台天氣多雲到晴，氣溫飆至36度以上。不過有民間氣象愛好粉專透露，10月第二周，颱風可能再度活躍，民眾務必提前做好防颱準備。

中央氣象署指出，27日與28日各地雲層減少，天氣多為晴朗，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島可能有零星陣雨，午後南部及山區也有局部雷陣雨。氣溫方面，西半部高溫可能突破36度，其他地區則介於32至35度，提醒大家防曬及補水，避免中暑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象署）

▲下周天氣更為穩定，29日至10月3日，全台以晴到多雲為主。（圖／中央氣象署）

下周天氣更為穩定，29日至10月3日，全台以晴到多雲為主，午後僅南部及山區可能出現短暫雷陣雨。至10月4日至6日中秋連假，東半部及恆春半島仍有局部降雨，其他地區則維持多雲到晴的舒適天候。氣象署提醒，菲律賓東方海面低壓區仍有熱帶系統發展可能，需持續觀察。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜發文指出，10月第一周太平洋高壓籠罩，氣溫仍高，但第二周颱風活躍度恐再提升。雖然目前預測仍在變動，但訊號穩定，呼籲民眾及相關單位提前規劃防颱方案，「颱風季還沒結束，千萬別掉以輕心！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

09/25 全台詐欺最新數據

更多新聞
453 2 6969 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光
快訊／連假首日！部分國道一早就塞　9處地雷段曝光
殺傷力出現了？史書華被抓包造謠「縣府害軍卡被沖走
川普擴大徵稅範圍！專利藥品飆100%　重型卡車、家具全中箭
光復「浴室超人」是女星！　豪邁匯錢秒行動：一起挺過
花蓮光復「內陸海嘯」毀村！特搜英雄一張照曝讓人好心疼
到花蓮救災「就是這麼簡單」　熱血網紅父子被讚爆
全台最年輕！少年董淪通緝犯　豪宅養「酒店紅牌」小三

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

呂秋遠慘了！逼懷孕女律師離職　勞動局認定「懷孕歧視」開罰30萬

上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

合庫講堂邁入第六年　打造全民樂活安養藍圖

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

直言堰塞湖就是潰壩　地質教授：若連帶土石沖刷恐更嚴重

花蓮6歲女童「困密閉泥流」一天一夜　老鼠相伴奇蹟獲救

陽明交大退休教授遭洪水沖走　失聯4天親屬急協尋

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

百歲人瑞家中遭洪水淹死！曾孫監視器見最後一面「目睹滅頂」

呂秋遠慘了！逼懷孕女律師離職　勞動局認定「懷孕歧視」開罰30萬

上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

合庫講堂邁入第六年　打造全民樂活安養藍圖

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

直言堰塞湖就是潰壩　地質教授：若連帶土石沖刷恐更嚴重

花蓮6歲女童「困密閉泥流」一天一夜　老鼠相伴奇蹟獲救

陽明交大退休教授遭洪水沖走　失聯4天親屬急協尋

南市府跨局處動員馳援花蓮！　徐榛蔚臉書留言感謝黃偉哲

呂秋遠慘了！逼懷孕女律師離職　勞動局認定「懷孕歧視」開罰30萬

佐佐木朗希、山本由伸見偶像　鈴木一朗笑迎握手還幫擋飛球

上課吃得到松露！星級主廚世新教「美食品味鑑賞」　選修秒殺

獨／開箱33億頭城阿拉伯宮　金龍魚噴泉、百佛骨雕首曝光

教師節連假國旅訂房率5成5　中秋平均僅4成低於前年

台南市啟動碳普查！　10500家製造業納入調查建立減碳數據庫

「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

川普擬依「晶片數量」對電子產品課稅！　牙刷、筆電皆受衝擊

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

【台灣最美的畫面】整車人全在光復站下車 暖心一幕讓人感動！ #花蓮

生活熱門新聞

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

李多慧買車50萬要考慮　捐台灣30萬卻超乾脆

外國人助救災　一句話感動9.8萬人

李鴻源憂「管湧現象」堰塞湖潰壩：垂直避難最實際

救災現場「不收水」！反指定太陽餅

吊車大王：別再捐款到「某某帳戶」　網友狂讚

台版地中海飲食一樣健康！醫師曝每日菜單

更多熱門

相關新聞

熱到中秋！　太平洋高壓延伸溫飆37℃

熱到中秋！　太平洋高壓延伸溫飆37℃

太平洋高壓延伸、全台晴朗高溫37度。這天氣型態會持續到下週五，未來十天、中秋節前後沒有轉涼的跡象。

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

要變天了！首波東北季風最快10月初殺到

周日午後雷雨擴大　下周又有熱帶系統發展

周日午後雷雨擴大　下周又有熱帶系統發展

教師節連假高溫飆36度　午後雷陣雨突襲

教師節連假高溫飆36度　午後雷陣雨突襲

今起連6天熱爆36℃　雙颱動態曝

今起連6天熱爆36℃　雙颱動態曝

關鍵字：

氣象

讀者迴響

熱門新聞

有錢人逛街6特徵　一眼看出鈔能力

嘉義移民署揭發　高雄SPA會館涉嫌性交易

光復84歲嬤遭洪水沖走！今市場內尋獲

鏟子超人塞爆光復車站！醫師感動：值得驕傲

家家「不用感謝政府」被炎上　紀曉君無奈發聲

法籍網紅赴花蓮救災！下車後見一幕超感動

21歲女慘死家中　高中同學哀痛爆內幕

家家：花蓮救災不用感謝政府　貼文炎上

曝花蓮堰塞湖是「潰壩」　李鴻源嘆：不然要叫什麼？

「鏟子超人」湧花蓮災區！　共同語言只有3字

到花蓮救災「就是這麼簡單」！熱血父子被讚爆

史書華稱「縣府害軍卡被沖走」　馬文君抓包造謠

1天撤8000人太難！粉專曝「高雄1小時就撤光」狠酸

花蓮賑災捐款1天破1億　近5成透過Line pay

以色列總理聯合國大會演說　多國代表離席

更多

最夯影音

更多
孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過
吊車大王出手救災

吊車大王出手救災

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

孝淵目標主唱：我是太妍　Tiffany笑「妳問過她嗎」

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

花蓮堰塞湖空拍畫面曝！山壁瀑布灌入湖中　土石仍持續崩塌

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

楊銘威幹話太多..劉冠廷狂笑場　告狀製作人：把他換掉！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面