「颱風活躍期」又來了！　氣象粉專揭時間

▲今、明兩天全台天氣多雲到晴，氣溫飆至36度以上。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

今、明兩天全台天氣多雲到晴，氣溫飆至36度以上。不過有民間氣象愛好粉專透露，10月第二周，颱風可能再度活躍，民眾務必提前做好防颱準備。

中央氣象署指出，27日與28日各地雲層減少，天氣多為晴朗，僅基隆北海岸、東部地區及恆春半島可能有零星陣雨，午後南部及山區也有局部雷陣雨。氣溫方面，西半部高溫可能突破36度，其他地區則介於32至35度，提醒大家防曬及補水，避免中暑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲下周天氣更為穩定，29日至10月3日，全台以晴到多雲為主。（圖／中央氣象署）

下周天氣更為穩定，29日至10月3日，全台以晴到多雲為主，午後僅南部及山區可能出現短暫雷陣雨。至10月4日至6日中秋連假，東半部及恆春半島仍有局部降雨，其他地區則維持多雲到晴的舒適天候。氣象署提醒，菲律賓東方海面低壓區仍有熱帶系統發展可能，需持續觀察。

民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」深夜發文指出，10月第一周太平洋高壓籠罩，氣溫仍高，但第二周颱風活躍度恐再提升。雖然目前預測仍在變動，但訊號穩定，呼籲民眾及相關單位提前規劃防颱方案，「颱風季還沒結束，千萬別掉以輕心！」