「不用找，只要問」時代來臨！永慶AI特助讓找房就像聊天　使用者成長6倍

「永慶AI特助」讓消費者用發問的方式就能找房，劃時代的找房體驗讓使用者成長6倍！

「不用找，只要問」時代來臨！永慶開發出「永慶AI特助」房產科技工具，運用自然語言處理和大數據等AI技術，使AI能夠聽懂消費者的找房需求，自動推薦理想房屋。永慶房屋更整合「永慶AI特助」、「i特助」、「AI煥裝」、「線上問」等多元科技工具，打造一站式AI找房服務，讓消費者的找房過程更高效且便利，開創AI時代下的購售屋體驗。

永慶AI特助劃時代的「問房」體驗 帶動使用者成長6倍！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，在購屋過程中，消費者往往花最多時間在尋覓自己喜歡的房子。除了根據自身的居住需求篩選房屋外，還要比較各個房屋的條件、特色，挑選出最適合自己的房子。這個蒐集資料的過程往往曠日廢時，耗費消費者大量時間。

為了解決購屋民眾在找房過程中的痛點，永慶房屋導入大語言模型、大數據分析等AI技術，開發出「永慶AI特助」，消費者只要發問，例如格局、樓層、停車位、生活圈等條件，「永慶AI特助」就能即時分析並推薦符合需求的房屋選項。不再需要反覆篩選或查找，只要提出問題，系統就能自動整理答案，實現「不用找，只要問」的智能購屋體驗，讓找房變得更快速、精準又便利。陳賜傑分享，劃時代的「問房」體驗，也讓「永慶AI特助」自上線兩個月之後，相較未上線的前兩個月，使用者成長高達6倍！

從找房到賞屋 一支手機就搞定！

除了劃時代的「永慶AI特助」之外，永慶房屋更整合多個便利的AI科技工具，打造一站式的科技服務，讓找房體驗更流暢。陳賜傑舉例，「永慶AI特助」中整合的「AI煥裝」服務，幫助消費者在運用「永慶AI特助」找房的過程中，能夠搶先看見房屋裝潢後的模樣，讓房屋掌握更加精準、加速消費者的賞屋決策。

▲「永慶AI特助」整合「AI煥裝」功能，讓消費者能夠一窺房屋未來裝潢的模樣。

消費者若找到喜歡的物件，可以透過物件頁面上的「線上問」功能，快速聯繫上負責該物件的永慶房屋經紀人員，請教更多房屋細節、房貸規劃等問題。與永慶房屋的經紀人員取得聯繫後，經紀人員便可以在LINE上開通永慶房屋獨有的「i特助」服務。在「i特助」群組裡，消費者不僅可以使用永慶的AI智能配對系統，由AI系統自動推薦房屋外，也可以將親友一併加入群組中，讓家人能一起接收、更新找房資訊。討論中若有任何問題，隨時隨地可以在「i特助」群組中諮詢經紀人員的專業意見，或是請經紀人員安排現場看屋。從找屋到賞屋，一支手機就能輕鬆完成，享受AI房仲時代下的找房體驗！

陳賜傑表示，永慶作為AI房產科技的領航者，不斷從消費者的需求和痛點中開發房產科技，帶給消費者更便利、高效率的購售屋體驗。未來永慶會持續傾聽消費者需求，優化房產科技，引領產業不斷向上進步。