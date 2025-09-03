台鹽綠能案傳喚陳啓昱律師作證　利益衝突疑慮再起

▲台南地院3日下午開庭審理台鹽綠能弊案，傳喚證人黃順天律師作證。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台鹽綠能弊案3日下午於台南地院開庭審理，傳喚台鹽前董事，也是前董事長陳啓昱的辯護人黃順天以證人身份出庭，庭訊中，鴻暉國際負責人蘇俊仁的辯護人詢問黃，是否記得2019、2020年間蘇曾向陳催討債務等情，黃均回答「沒有印象」，惟黃順天被提醒任陳之委任律師有利益衝突之虞，他回稱將討論後陳報。

台南地檢署指控，陳啓昱、前總經理蘇坤煌、鴻暉國際負責人蘇俊仁等人涉嫌達成土地開發服務費分潤協議，將原屬台綠的利潤截流，造成台鹽及台綠合計近4億元損失，全案依違反證券交易法等罪嫌起訴。

3日下午台南地院開庭，被告陳啓昱、蘇坤煌、蘇俊仁及前副總經理郭政瑋等4人均到庭，另有3名證人因病或因公請假未到，台鹽前董事，也是前董事長陳啓昱的辯護人黃順天以證人身份出庭。

律師黃順天在庭訊上坦言與陳啓昱相識約30年，也認識蘇俊仁但雙方不熟，對於是否知悉陳、蘇之間債務糾紛，或是否曾於餐會上看到催債情事，黃均回應「沒有印象」。郭政瑋律師追問黃擔任台鹽獨董3年間，台綠財報是否獲利、是否從事土地開發，黃則回應「財報有獲利，但對土地開發沒有印象」，僅在擔任獨董後得知公司有上市櫃的計畫。

審判長提醒表示，黃順天為陳之告訴代理人，質疑黃與陳在台鹽分別擔任董事、董事長期間有重疊，恐有利害衝突，甚至日後恐涉懲戒。黃順天則表示，當初曾與陳啓昱討論後仍決定接受委任，但將會再與陳討論後陳報。