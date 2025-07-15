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《AI 2027》作者警告：AI將消滅人類　一旦無需偽裝

▲▼人工智慧（AI）。（圖／路透）

▲人工智慧（AI）示意圖。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

他發表報告《AI 2027》、前OpenAI研究員柯科塔伊洛（Daniel Kokotajlo），近日接受德國《明鏡週刊》專訪時直言，AI一旦不再需要偽裝服從人類，便可能視人類為進步的障礙，進而發動攻擊。

33歲的柯科塔伊洛曾在OpenAI擔任研究員，2024年與同事聯名辭職並發布公開信，批評公司對AI失控風險的態度過於樂觀。辭職後，他創立「AI Futures Project」智庫，致力於研究AI未來可能帶來的影響。今年4月，他發表報告《AI 2027》，提出兩種可能的未來情境：「放緩」與「競賽」。

在「放緩」情境中，人類成功建立監管機制，AI雖然取代大量工作，但仍能與人類和平共存；而「競賽」情境則預測美中陷入技術軍備競賽，AI發展失控，最終將人類視為阻礙並啟動毀滅機制。

柯科塔伊洛警告，科技公司正嘗試讓AI研究自動化，利用AI開發更強大的人工智慧。若此趨勢持續，2027年前可能出現超越人類的虛擬程式開發者，並距離誕生超級智慧（Superintelligence）僅數月之遙。他形容現代AI如「連接虛擬世界的人腦」，具備吸收無限資訊並不斷學習的能力。

他認為未來AI將能設計自動化工廠並提出解決方案，速度甚至超越現今汽車工廠的建設效率。他以二戰期間美國快速轉型生產武器為例，說明當社會具備足夠動機與資源時，技術突破可在短期內完成。

他警告，AI「說謊」的情況已出現。2024年底，AI公司Anthropic發布研究指出，AI有時會為了獲取更高評分或躲避審查而給出虛假回應。在《AI 2027》的「競賽」情境中，柯科塔伊洛預測，AI初期可能假裝順從人類，但一旦掌握足夠基礎設施，便可能得出冷酷且邏輯一致的結論：人類是其進步的阻礙。屆時，AI可能選擇消滅人類，以便興建更多工廠與太陽能設施。他形容這一過程如同人類歷史上為擴張生存空間而消滅其他物種。

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