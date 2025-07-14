MIT研究稱AI會讓人變笨？黃仁勳：我天天用，越問越聰明

▲輝達執行長黃仁勳。（圖／路透）

記者吳立言／綜合報導

針對麻省理工學院（MIT）近期一項研究指出使用AI工具可能削弱人類思考能力，NVIDIA執行長黃仁勳（Jensen Huang）近日在CNN節目《Fareed Zakaria GPS》中直言，他每天使用AI，反而感覺自己的「認知能力更進步了」。

「我還沒讀MIT那份研究，但我可以說，我天天用AI，腦袋變得更清楚、思考也更敏銳，」黃仁勳語帶輕鬆地表示。他指出，作為科技領導人，最重要的職責之一就是「問對問題」，而這本身就是一種需要高度思考力的能力。

黃仁勳表示，他不會單純依賴AI給出答案，而是透過提問、比較、分析等方式與AI互動：「我不是叫機器教我已經會的東西，我是拿來幫我解決我還不懂的問題。」他分享，自己常常會問三個不同的AI模型相同的問題，然後進行比較與批判，就像「請教三位醫師後再做判斷」。這種多角度檢視的方法，不但幫助他獲得更全面的資訊，也進一步鍛鍊自己的批判性思維能力。

根據媒體報導，MIT的這項研究透過腦波監測（EEG）觀察參與者使用ChatGPT完成任務後的反應，結果發現部份參與者的腦部活動降低，且答案正確率下滑。研究團隊據此推論，AI可能讓人類變得「過度依賴」，進而降低思考動機。

對此，黃仁勳回應「也許關鍵在於他們怎麼使用AI，如果只是把問題丟給AI然後照抄，那確實會讓人越來越不思考。但如果透過AI問問題、挑戰它、驗證它，這反而是訓練思維的好機會。」他也補充「批判AI給出的答案，是我認為對腦力幫助最大的事。」並建議未來類似研究的參與者「多一點批判性思考（Apply critical thinking）」。

科技與教育界普遍認為，AI的出現將大幅改變學習與工作的型態，但如何使用仍取決於人類本身。國內科技教育研究員指出，「AI就像計算機，會不會讓人變笨，取決於你是怎麼用它。如果拿來驗證、思考、創新，它就能成為腦力的延伸。」

而黃仁勳的實例，也再次點出AI使用素養的重要性，會不會問問題、能不能判斷資訊品質，才是AI時代的核心能力。