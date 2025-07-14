Meta大舉收編Play AI　下一代AI助理要「開口說人話」了？

▲語音新創Play AI併入Meta。（圖／PlayAI）

記者吳立言／綜合報導

Meta近日確認收購語音生成新創公司 Play AI，進一步擴大其在生成式 AI 技術領域的佈局。根據《彭博》報導，Meta已在一份內部備忘錄中表示，Play AI團隊將於下週全數加入公司，協助推動AI語音與內容創作平台的發展。

Play AI是一家專注於開發人類語調自然語音的AI新創企業，並提供簡易操作的語音創作平台。Meta內部信指出，Play AI在自然語音生成上的成果，與Meta正積極發展的多項產品線密切契合，包括AI虛擬角色、Meta AI助理、穿戴式裝置與語音內容創作等。

此次併購的金額尚未對外公開。《彭博》先前曾透露，Meta與Play AI正在洽談併購事宜，如今已塵埃落定。Meta並未對外說明未來具體整合規劃，但分析指出，此舉可能有助於其與OpenAI、Google等在語音與角色互動領域的競爭。

Meta近期在AI領域大動作頻頻，不僅積極招募OpenAI人才，也與數據訓練平台Scale AI合作，延攬其執行長Alexandr Wang擔任Meta內部新成立的「超級智慧」團隊領導人，目標是攻克下一代 AI 技術挑戰。