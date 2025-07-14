　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
AI科技 AI大趨勢 AI生活 數位應用 3C科技

Meta大舉收編Play AI　下一代AI助理要「開口說人話」了？

▲▼ 。（圖／PlayAI）

▲語音新創Play AI併入Meta。（圖／PlayAI）

記者吳立言／綜合報導

Meta近日確認收購語音生成新創公司 Play AI，進一步擴大其在生成式 AI 技術領域的佈局。根據《彭博》報導，Meta已在一份內部備忘錄中表示，Play AI團隊將於下週全數加入公司，協助推動AI語音與內容創作平台的發展。

Play AI是一家專注於開發人類語調自然語音的AI新創企業，並提供簡易操作的語音創作平台。Meta內部信指出，Play AI在自然語音生成上的成果，與Meta正積極發展的多項產品線密切契合，包括AI虛擬角色、Meta AI助理、穿戴式裝置與語音內容創作等。

此次併購的金額尚未對外公開。《彭博》先前曾透露，Meta與Play AI正在洽談併購事宜，如今已塵埃落定。Meta並未對外說明未來具體整合規劃，但分析指出，此舉可能有助於其與OpenAI、Google等在語音與角色互動領域的競爭。

Meta近期在AI領域大動作頻頻，不僅積極招募OpenAI人才，也與數據訓練平台Scale AI合作，延攬其執行長Alexandr Wang擔任Meta內部新成立的「超級智慧」團隊領導人，目標是攻克下一代 AI 技術挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
432 2 3983 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／小哥哥艾理被逮！　賣假藥狂賺6千萬
土城男雙手被砍！17歲2少討3600旅費　
約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞1物」！網傻：難怪一堆男的來
遭質疑「綠友友」　大法官被提名人陳慈陽認妻為民進黨仲裁委員
25歲台南男「槍擊父親」逃逸　10分鐘後自撞亡
悶殺2兒女！　前櫃姐落淚求輕判
7天沒見面！台電爸爸搶修「2童衝現場探班」
爆外遇賢內助形象全毀！南投市長護愛妻　預告中午發聲明
川普重大轉變！將宣布援烏「進攻武器」　可能包括長程飛彈

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 AI科技最新 全站最新

Meta大舉收編Play AI　下一代AI助理要「開口說人話」了？

思科攜手晉泰成立AIOT生態系發展基地暨研發中心　落點高雄

美國女子靠ChatGPT揭穿500萬美元遺產詐騙　十年糾紛即將重啟聽證

SpaceX砸20億美元投資xAI　馬斯克仍讚「發瘋」的Grok「最聰明」

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

【通車以來最嚴重事故】高雄輕軌與大貨車碰撞！列車頭「碎成蜘蛛網」

【又是被女兒嫌棄的一天】媽媽做飯實在太難吃 邊哭還是默默把菜往嘴裡送XD

【釣客怒罵】漁船逼近釣船航行！危險畫面全錄下

【暖心打氣】「加油！」台電人員拚搶修　3孩童喊話鼓勵畫面網暖哭

Meta大舉收編Play AI　下一代AI助理要「開口說人話」了？

思科攜手晉泰成立AIOT生態系發展基地暨研發中心　落點高雄

美國女子靠ChatGPT揭穿500萬美元遺產詐騙　十年糾紛即將重啟聽證

SpaceX砸20億美元投資xAI　馬斯克仍讚「發瘋」的Grok「最聰明」

廁所有血跡！校長逼女學生「脫衣檢查月經」　家長氣炸報警

搭乘小黃起糾紛！花蓮男遭鋼珠空氣槍射頭　運將落跑被逮

全台唯一罷綠失敗！　吳崢：國民黨為罷而罷無法獲得人民認同

觀光亮點獎票選開跑！花蓮積極爭取榮耀　推薦3特色亮點曝光

Leuxs「最豪華MPV」LM傳8月更新！車室隔音升級、入手門檻將小漲

小哥哥艾理又出事！賣壯陽藥「我弟很猛」狂賺6千萬　查出是假藥

Melody卸《11點熱吵店》最後畫面曝光！　落淚道別：沈玉琳像避風港

歷經18年挑戰耗資3千餘萬！吉安鄉最大那荳蘭部落聚會所落成啟用

急擋36%川普關稅！　泰國考慮「美國進口商品零關稅」　

韓國決戰創MSI史上最佳收視　342萬人看T1、Gen.G神仙打架

言承旭「F4合體像作夢一樣」　朱孝天笑：終於不用再裝傻

AI科技熱門新聞

女子靠ChatGPT拆穿遺產詐騙

研究揭DeepSeek用戶活躍度直線下滑

Perplexity推出AI瀏覽器「Comet」

Meta大舉收購語音新創Play AI

思科攜手晉泰成立AIOT中心　

SpaceX砸20億美元投資xAI

ChatGPT像素寵物教學＋指令一次看

Veo 3升級支援照片轉影片

過量會議拖垮效率，AI能幫企業止損？

ChatGPT測試「一起學習」新功能

Higgsfield推出個人虛擬角色工具

Copilot、Gemini、ChatGPT差在哪？

Grok4超大模型震撼發表

十年怪病竟靠ChatGPT解開

更多熱門

相關新聞

OpenAI延攬特斯拉與Meta重量級工程師

OpenAI延攬特斯拉與Meta重量級工程師

生成式AI巨頭OpenAI再度出手挖角，近期一次網羅四名來自特斯拉、xAI和Meta的資深工程人才，持續擴大其在基礎設施與模型研發方面的技術團隊。

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

蘋果AI核心主管傳年薪千萬跳槽Meta

Meta測試AI主動訊息新功能

Meta測試AI主動訊息新功能

媒體生存困境怎解？　專家：議價制度與新聞基金可救場

媒體生存困境怎解？　專家：議價制度與新聞基金可救場

OpenAI執行長犀利回應Meta挖角潮

OpenAI執行長犀利回應Meta挖角潮

關鍵字：

metametaaiplayai語音生成AI語音

讀者迴響

熱門新聞

南投市長妻爆出軌！　鐵證曝光

林俊傑罹心臟病「唱一半突劇痛」畫面曝！公司證實停工

與外籍電競男一夜情外流！女大生遭退學

約砲壯男急拆套套　紅姐轉身「秒遞上1物」！網傻了

行動電源羅馬仕爆高層跑路！18萬筆退款卡關中

館長公開道歉「昔日死敵」　本尊回應：格調已勝過我

今雨區擴大！　可能有新颱風變天時間曝

土城深夜街頭砍人！23歲男雙手遭砍

78歲阿嬤堅守冷門遊戲小天地6年

明雨擴全台！　可能還有新颱風時間曝

最新預報路徑！　新颱風可能生成時間曝

穿連身泳衣「游泳大走光」！她半邊掉出尬爆

男友邀同居「每月付3000房租」再提1要求！全場勸退

人妻婚後幾乎無性！一查才知「丈夫是偽娘」

快訊／高雄三元能源科技大火！　14男1女送醫

更多

最夯影音

更多

F4真的合體了！和五月天合唱〈流星雨〉

F4睽違12年真的合體了！　和五月天合唱〈流星雨〉

【無名英雄】台電人員站電線上「推車」搶修！全網看跪了

【副市長面前下跪】女大生畢典控空大教授性騷！

GD慶功「千人圍觀餐廳」　特地脫帽致意打招呼

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

在家也能享用得來速早餐

在家也能享用得來速早餐

「文里補習班」開課啦！教你如何用微波爐快速做出理想早餐，快來一起上課吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面