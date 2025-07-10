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蘋果美學進軍AI世界　Jony Ive將領軍操刀OpenAI設計任務

▲▼Sam Altman和Jony Ive。（圖／OpenAI）

▲Sam Altman和Jony Ive。（圖／OpenAI）

OpenAI今（10日）宣布正式完成對io Products, Inc.的併購案。由前蘋果首席設計師Jony Ive所創立的團隊，將全面接手OpenAI的產品設計與創意策略。這項整併標誌著AI技術與設計美學在全球科技業的深度融合。

根據OpenAI發佈的聲明，Jony Ive與其創意團隊LoveFrom將保持獨立身份，但將承擔OpenAI全面且深層的設計與創意領導角色。OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在聲明中強調「AI是令人難以置信的技術，但要成為偉大的工具，必須融合技術、設計與對人的理解。沒有人能像Jony和他的團隊一樣做到這點。」

這段合作始於兩年前，當時Ive與LoveFrom團隊悄悄與OpenAI展開合作，最初的實驗性構想逐步轉化為具體的產品設計藍圖。為承接更大規模的願景，Jony Ive在一年前成立新公司io Products，核心團隊包含多位曾與他在蘋果共事數十年的硬體、軟體與製造專家。

OpenAI表示，io團隊將全面與總部位於舊金山的OpenAI研究、工程與產品團隊整合。Jony Ive也在公開信中表示「我感受到這30年來所學的經驗正好為此刻而生，雖然責任重大，我仍感激能參與這場重要的合作。」

Jony Ive並提到，他對這場跨界合作抱持希望「我希望我們能再次帶來當年第一次使用蘋果電腦時的驚奇、創造力與樂趣。」

此併購案也進一步透露OpenAI企圖將AI融入日常硬體產品，並以設計思維強化人機互動體驗。未來是否會推出實體裝置或新型互動介面，成為產業關注焦點。

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