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社會 社會焦點 保障人權

土城軟飯男殺妻、小姨子　被逮裝病卸責

記者葉國吏／綜合報導　

新北市土城7日發生46歲謝姓男子因長期家暴妻子及小姨子，最終在街頭逞凶奪走兩人性命。警方透露，謝男長期失業，與妻小住在娘家，案發後不僅冷血，還試圖以精神方面疾病為由推卸責任。

▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路）

▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路）

謝男與張姓妻子自學生時代交往，婚後育有兩名女兒，與妻子一家同住娘家。然而，謝男失業多年，加上屢次家暴，使夫妻關係惡化。妻子忍無可忍，今年5月提出家暴保護令，謝男才搬出住處，並於6月25日保護令正式生效。

本月5日，謝男違反緊急保護令規定，擅自前往妻子家中搬運物品，期間因爭吵摔物品並大聲咆哮，被警方逮捕送辦。然而，交保後的謝男不僅未反省，反而加深怨恨。昨日上午，新北地院開庭審理妻子先前聲請的通常保護令案件，庭後妻子與小姨子回家後再騎機車外出，竟遭謝男尾隨並當街殺害，手段殘忍令人髮指。

▲土城姊妹遭家暴男撞殺，姊為救妹雙雙慘死。（圖／翻攝網路）

▲新北市謝姓人夫當街殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）

根據了解，謝男在偵防車內男向員警訴說因妻子不讓他探視女兒，導致他一個多月未見孩子，心情低落至極。他越講越哽咽，甚至在車內崩潰大哭，從彰化一路哭回新北。進入分局後，他仍持續哭泣，並聲稱自己患有精神方面疾病，要求媒體採訪，但遭警方拒絕。

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