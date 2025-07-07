小暑翻轉運勢5生肖出列！三大命理師教你颱風天在家開運
▲小暑翻轉運勢5生肖出列！三大命理師教你颱風天在家開運 。（圖／記者王威智攝）
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記者王威智／綜合報導
今年小暑落在7月7日，原本象徵盛夏來臨，卻碰上颱風丹娜絲侵襲，全台天氣轉為風雨交加。而小暑被命理界視為天地能量交替的重要轉捩點，包括命理專家柯柏成、塔羅小孟及楊登嵙皆指出，今年小暑節氣恰逢2025年下半年開端，是啟動轉運、調整氣場的關鍵時機，尤其對於近期犯太歲、運勢低迷的族群而言，更是一波「翻身重啟」的黃金機會。
轉運生肖揭曉：猴、豬、蛇、虎、牛迎來新氣象
命理老師指出，小暑期間陽氣漸盛、陰氣漸退，象徵宇宙能量場由靜轉動的節點。柯柏成表示，生肖猴、豬、蛇、虎、牛今年若遭遇運勢起伏或壓力纏身，應把握小暑節氣進行開運儀式與能量調整，有助於穩定心念、扭轉低潮。
宅在家也能轉運！專家傳授5招颱風天室內開運法
即使颱風來襲無法外出參拜祈福，也能在家進行簡單又有效的開運儀式。三位命理師分別提供以下方法，適合各類族群運用：
黃紙三圓招財法（塔羅小孟）
準備三張圓形黃紙，分別寫上「乙」、「丁」、「到罡」三字，裝入紅包袋後，放入錢包或書包中，連續三天攜帶。此法象徵「三陽開泰」，能驅除小人、提升財運，尤其適合正處低潮的人使用。
青金石或天河石許願法（柯柏成）
睡前雙手握住青金石或天河石，觀想藍光環繞自身，同時默唸「開鴻運保平安」三次，接著將礦石放在枕邊。此法有助安神穩氣，提升心靈能量場，適合情緒波動較大或需要轉念突破的族群。
火中藏金法（柯柏成）
特別推薦給犯太歲或長期壓力沉重者：
>>在桌面鋪紅紙或紅包袋，上置金屬飾品或金幣
>>紅紙寫上「火煉真金」「生財納貴」等字句
>>擺放於辦公桌右側或南方位置
>>每天早晨以右手觸碰金物，默念：「金火合煉、萬事如意」同時觀想煉火燃起，將壓力鍛成金光寶珠
柯柏成指出，這套儀式是「以火煉金」的心法象徵，能協助個人轉化焦慮為行動力，特別適合2025年生肖猴、豬、蛇、虎等犯太歲者。
節氣養生同步轉運：從內而外調整氣場
靜心養生法專家建議，可利用颱風天在家進行冥想、閱讀、音樂放鬆等靜態活動，減少情緒波動對氣場的干擾。這類「情緒排毒法」對天氣敏感者尤其有效。
飲食調養法（楊登嵙）
小暑濕熱並存，楊登嵙老師指出，應攝取具有清熱祛濕功能的食材，如綠豆、薏仁、冬瓜、蓮子等；避免油膩、辛辣食物，對身體健康與財氣流通都有正面幫助。
避開禁忌穩氣場（塔羅小孟）
塔羅小孟提醒，颱風天不宜曬衣曬物、長時間吹冷氣或飲用過多冷飲，避免破壞體內陽氣，導致健康受損、運勢下滑。
小暑啟動轉運關鍵 命理師：善用節氣能量，人生就會不同
專家強調，節氣不只是自然氣候的變化，更是天地交會的能量節點。只要善用小暑的「轉運窗口」，無論透過開運儀式、情緒調整、或飲食養生，都能讓個人磁場煥新，穩健迎接下半年挑戰。從身心靈出發，就有機會在風雨中點亮屬於自己的人生曙光。
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