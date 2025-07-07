醫師娘偷吃恐怖手段欺元配　警認證：最囂張小三

▲懷疑丈夫2度背叛，Ａ小姐氣得衝撞醫師娘開的特斯拉。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

今年5月底，新竹地方法院針對一起傷害案件做出宣判，1名正宮到小三家理論，雙方發生拉扯，進而演變成肢體衝突，正宮情緒失控，甩小三耳光，因此挨告傷害，法官審理後，判正宮3個月徒刑，得易科罰金。醫師娘與清潔工的不倫戀被抓包後離婚，不滿Ａ夫與妻離婚後又復婚，便在2人復婚後一個月，又以討論侵害配偶權官司為由，與Ａ夫相約碰面，Ａ小姐根據手機定位，開車搜尋，發現2人共乘的特斯拉，懷疑丈夫二度背叛，於是一路尾隨，2輛車在路上瘋狂追逐，險象環生。

知情人士告訴本刊，Ａ小姐因太過氣憤，後來開車衝撞特斯拉，醫師娘被撞並未停車，接連闖紅燈、跨越雙黃線逆向行駛，最後鑽進巷弄內，擺脫糾纏。這時Ａ小姐見路邊有警察，於是靠邊停車、尋求協助，員警則將癱軟在駕駛座的Ａ小姐扶出並帶回警局，醫師娘隨後打電話飆罵Ａ小姐：「妳有病嗎？幹嘛撞我？」並謊稱車上只有她一人。

▲醫師娘得知Ａ小姐與丈夫復婚後，變本加厲傳訊騷擾Ａ小姐。（讀者提供）

為釐清責任，警方請醫師娘到警局，並調出路口監視畫面，發現Ａ夫從特斯拉下車，轉搭計程車離開，戳破醫師娘的謊言；惱羞成怒的醫師娘當場決定控告Ａ小姐殺人未遂，並要求鉅額賠償，甚至在警局嗆聲，說要把Ａ小姐告到沒工作，連員警都私下表示：「從沒看過這麼囂張的小三！」

▲醫師娘不甘「被離婚」，傳送血淋淋的墮胎照給Ａ小姐嗆聲。（讀者提供）

知情人士透露，醫師娘提告後仍不罷休，除了傳血淋淋的墮胎照給Ａ小姐挑釁，還打電話給Ａ小姐的婆婆、尾隨對方想從車道進入Ａ小姐住處，還嗆聲說：「愛有多深，恨就有多滿！」意圖駕車撞Ａ夫。

▲不滿醫師娘再度提告，Ａ小姐氣得到對方住處理論，並甩她耳光。（示意圖，東方IC）

Ａ小姐不堪其擾，去年底透過律師談和解，想結束這場鬧劇，沒想到醫師娘撤告後，今年2月又對Ａ小姐提出多項告訴，宣稱這就是「不離婚的代價」，Ａ小姐無法接受，前往醫師娘的住處理論、甩她耳光，結果又多被告了1條傷害罪，也讓這起令人匪夷所思、劇情比八點檔還狗血的不倫戀浮上檯面。



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