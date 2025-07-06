台南百貨球鞋專櫃前女店長造假進貨侵占公款732萬　判刑1年6月

▲台南地院審理百貨球鞋專櫃前女店長職務侵佔案，判陳女徒刑並沒收犯罪所得。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南新光三越中山店球鞋專櫃前陳姓女店長，涉嫌利用職務權限，在未經公司授權下私自偽造銷貨資料、調降售價，將球鞋商品以低價轉賣他人，再將收款據為己有，侵佔行為持續近1年半，累計金額高達732萬餘元，台南地院審酌其自首情節，依業務侵占等罪嫌判處有期徒刑1年6月，並宣告沒收犯罪所得。

根據判決，陳女自2019年11月起，利用她負責球鞋專櫃門市營運及管理電腦系統的職務便利，陸續於自家公司電腦系統中輸入虛偽銷貨資料，並將多筆實際售價高於帳面價格的商品，以打八折或更低折扣的價錢賣熟識客戶，並未經過收銀作業，直接將現金佔為己有，此方式規避公司查核，造成公司長期無法即時察覺庫存異常。

檢警指出，陳鬱婷的手法包括自行進貨、設立特定出貨客戶帳號、修改單據價格與品項、並迴避定期盤點時的標準流程，涉嫌多次竄改商品單價、登錄假銷貨紀錄，使公司誤以為商品已正常出貨。她得款後並未存入公司帳戶，而是個人收受現金，總計侵佔732萬7192元。

陳女的球鞋專櫃公司在2021年3月發現門市存貨異常，經查核內部系統後驚覺資料與實際出貨量不符，懷疑有員工違規操作，隨即報警處理。陳女得知案情曝光後，主動到台南地檢署投案，並表示願配合調查，全案進入簡式審判程序。

法院審理時，陳女坦承犯行，法官認定她違反專櫃公司信賴，構成業務侵占及業務登載不實罪，雖有自首、初犯等減刑因素，但考量其尚未與公司和解，也未賠償被害金額，最終依業務侵佔罪判刑1年6月，並宣告犯罪所得732萬7192元予以沒收，如無法返還原物，將依法追徵其價額。全案仍可上訴。