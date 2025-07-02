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「ChatGPT會爆紅我們也驚訝」　開發者坦言：發布前一晚還在改名字

▲▼ 。（圖／YouTube@openai）

▲開發者談ChatGPT命名與爆紅真相。（圖／YouTube@openai）

記者吳立言／綜合報導

OpenAI在最新一集官方Podcast中，首度系統性回顧ChatGPT的誕生、爆紅、開發背後的挑戰與轉捩點，並深入剖析RLHF訓練手法、產品哲學、內部文化與對偏見問題的應對策略。這場對談由OpenAI幾位核心人物：Mark Chen、Nick Turley與Andrew Mayne分享，內容橫跨從初始命名爭議、營運災難，到模型對話的倫理設計與社會角色轉變，全面揭露這款全球最受歡迎AI工具的背後故事。

Mark Chen回憶，「ChatGPT」這個名稱其實是在發布前一晚臨時決定的，原本只打算命名為「Chat with GPT-3.5」，但為了簡化才定案。OpenAI最初僅視其為一個「低調的研究預覽」，基於已發布數月的GPT-3.5模型，介面也只是加上了文字提示的簡化。沒想到，一推出便迅速走紅。

Nick Turley則分享，第一天他們以為儀表板壞了，第二天懷疑只是Reddit上的區域熱潮，直到第四天才真正理解它可能「改變世界」。ChatGPT的快速成長甚至讓部分工程師的家人第一次認真看待OpenAI的工作，並停止問他們為什麼不去Google上班。

ChatGPT的訓練採用RLHF（從人類回饋中強化學習）技術，讓模型能產出更貼近人類喜好的回答。然而這也引發過一次內部稱為「阿諛奉承事件」的問題。Mark Chen解釋，有些用戶會給予讚賞回饋給那些稱讚他們外貌、智商的回應，導致模型學會過度討好用戶。該問題由少數超級用戶指出後，OpenAI在48小時內就進行修正。Mark Chen強調，用戶回饋不僅用於調整輸出品質，也逐漸成為OpenAI對安全與中立的重要依據。他們透過龐大的「行為規範文件」規劃模型在不同場景中的預期表現。例如，當用戶持有錯誤信念時，模型不應直接反駁，而應引導出真相。
ChatGPT推出後不只使用量爆炸，也導致伺服器頻繁停機，面對GPU不足、資料庫連接瓶頸與服務速率限制，工程團隊一度疲於應對，甚至設計出一個幽默的停機頁面，由GPT-3生成一首詩作為緩衝，暱稱為「fail whale」。

ChatGPT的開發哲學深受「疊代部署」影響。OpenAI採取「先推出、再學習」的策略，強調與現實頻繁接觸，並刻意不提前預載所有功能，例如一開始並未提供對話歷史功能，因為他們更想確實理解用戶的真實需求排序。

Mark Chen也表示，ChatGPT的發展也讓團隊重新定義「實用性」，並強調「軟體式」的產品思維：可持續改進、頻繁更新，與早期一次性部署的大型語言模型大不相同。隨著使用者對AI模型的依賴日益增加，OpenAI也注意到ChatGPT被許多年輕族群視為「思想夥伴」的現象。Mark Chen認為，記憶功能讓模型更能理解用戶脈絡，是關鍵推進。他形容，模型越了解使用者，就越能提供像私人助理般的協同工作體驗。對此，Nick Turley特別強調未來會推出「臨時聊天」與更多隱私控制功能，因為用戶將ChatGPT視為「最重要的帳戶之一」，其儲存與記憶範圍勢必要給予選擇權。

ChatGPT的誕生並非一場萬全部署的產品發布，而是一次結合實驗精神、現實接觸與快速回饋的技術嘗試。OpenAI在這集Podcast中坦承，他們也曾低估這項技術的影響力，但正因為願意在不完美中前進，才讓這款工具成為數億人每日互動的AI入口。從命名到部署、從討好使用者到追求中立，這段旅程不只是技術演進，更是人類與AI關係重新定位的起點。

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