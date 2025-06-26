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田徑好手邊跑邊「黑龍亂舞」仍奪金！IG外號曝光　網笑：快馬加鞭

羅賓森在比賽期間因短褲太短，意外走光，直播畫面全球放送引發熱議。（翻攝自Instagram chris.robinson._／X）

▲羅賓森在比賽期間因短褲太短，意外走光，直播畫面全球放送引發熱議。（翻攝自Instagram chris.robinson._／X）

圖文／鏡週刊

24歲的美國跑者羅賓森（Chris Robinson），25日在捷克參加世界田徑洲際巡迴賽金級賽「奧斯特拉瓦黃金大賽」，他在男子400公尺跨欄決賽中跑出賽季最佳，勇奪金牌，但引發關注的卻不是他的成績，而是因為他跑到一半「短褲出大包」，他的小兄弟直接外露見客，透過轉播鏡頭全球放送。羅賓森賽後也透過Instagram發聲了。

坊間總流傳黑人的下體尺寸打趴其他人種，非裔的羅賓森近日「親身實證」這句話。他在捷克參加田徑400公尺跨欄比賽決賽，快到終點線前，他疑似因為短褲太短，包不住他的下體，儘管他已分神伸手拉褲頭，他的小兄弟仍從些微露出頭，到整副竄出短褲，在全球直播的鏡頭前大展雄風。

羅賓森今年24歲，是一名跨欄跑者。（翻攝自Instagram chris.robinson._）

▲羅賓森是一名跨欄跑者。（翻攝自Instagram chris.robinson._）

這顯然是短褲廠商的疏失。外媒指出，羅賓森在服裝發生問題的情況下，仍跑出賽季最佳成績48.05秒，擊敗眾人一舉奪得金牌，而他在衝過終點線後也不禁因為拉褲頭而重心不穩，直接來個前滾翻後倒在地上，露出勝利的開心笑容。

他的表現也獲得不少人讚賞，認為他保持冷靜面對突發狀況，還能跑出驚人的成績，非常不簡單。台灣觀眾也透過直播目睹這一切，有人開玩笑說「我就問用三隻腳跨欄算不算犯規」、「快馬肯定要加鞭」、「面子裡子都贏了」。

綜合外媒報導，羅賓森在比賽結束後還繼續從容地躺在地上整理衣服，跟其他選手閒話家常，他受訪告訴媒體表示「這也是運動的一部份」。他也在個人Instagram發出限時動態，畫面中他似乎因為那個前滾翻，導致他在額頭貼了一塊紗布，但他報平安表示「謝謝大家的關心，我們都很好！」並標記「偉大的成就即將到來」。

根據羅賓森自己的Instagram帳號，他的暱稱叫做「異類」（The Anomaly），現在看起來似乎也很符合他的異於常人的特長。

羅賓森的外號叫做「異類」。（翻攝自Instagram chris.robinson._）

▲羅賓森的外號叫做「異類」。（翻攝自Instagram chris.robinson._）

現年24歲的他，去年才從阿拉巴馬大學畢業，曾獲得2023年NCAA 400公尺跨欄冠軍，今年5月他加入以美國國家隊選手身分，出戰中國廣州的2025年世界田徑接力賽混合4x400公尺接力賽，勇奪冠軍並打破錦標賽紀錄；此前他在邁阿密大滿貫賽獲得第二名的成績，當時他在賽後受訪表示，每次踏上賽道，都希望成為比自己更好的人、成為最好的自己，強調要靠更多的訓練，專注於目標，贏得比賽。

羅賓森（右1）今年加入美國國家隊，在廣州舉行的2025年世界田徑接力賽混合4x400公尺接力賽勇奪金牌、刷新紀錄。（翻攝自Instagram chris.robinson._）

▲羅賓森（右1）今年加入美國國家隊，在廣州舉行的2025年世界田徑接力賽混合4x400公尺接力賽勇奪金牌、刷新紀錄。（翻攝自Instagram chris.robinson._）


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