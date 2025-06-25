快訊／15縣市大雨特報　大雷雨炸4地

▲中央氣象署發布大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

雨區擴大！中央氣象署持續針對15縣市發布大雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（25）日西半部地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區請慎防坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

大雨特報

影響時間：25日下午至25日晚上

＊大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣

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▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

氣象署下午1時51分也針對彰化縣、南投縣、雲林縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午2時45分。另外，下午2時11分再針對嘉義縣發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午3時15分。

大雷雨即時訊息示警區域

彰化縣 芬園鄉、員林市、田中鎮、大村鄉、埔心鄉、永靖鄉、社頭鄉、二水鄉、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉

南投縣 南投市、草屯鎮、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、中寮鄉

雲林縣 斗六市、古坑鄉、莿桐鄉、林內鄉

嘉義縣 中埔鄉、竹崎鄉、番路鄉

▲大雷雨即時訊息 。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日各地大多為多雲到晴，隨著風向改變，午後雷陣雨從山區發展後會往西半部擴展，各地山區及西半部平地午後都會有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區容易出現局部大雨，中南部山區更有局部短延時豪雨發生的機率。

天氣炎熱，各地高溫約32至35度，大台北、中南部及花蓮有局部36度以上高溫發生的機率，中午前後紫外線偏強；至於各地低溫約25至27度。





資料來源：氣象署