AI改變的不只是產業　前OpenAI主管談未來教育與學習革命

▲Peter Deng。（圖／YouTube@LennysPodcast）

記者吳立言／綜合報導

AI不只加速工作效率，更正在深刻改變我們對學習、創造與失敗的理解。曾任OpenAI產品副總裁、負責ChatGPT設計與推廣的Peter Deng日前在訪談中分享，他如何從自己九歲兒子的學習方式，看見AI正在改寫未來教育邏輯，也談到在Instagram、OpenAI實戰中體悟到「失敗是最重要的課」。

Peter Deng在訪談中回憶了一個深刻的時刻：他的九歲兒子使用自訂的GPT模型練習英文，輸入主題後模型會產出一整句包含所有26個英文字母的句子。對他來說，這不只是語言遊戲，而是一個徹底的學習轉變。「我已經看到他的大腦在重新連接。」這不只是比傳統教科書更吸引人，更重要的是，它啟動了孩子主動學習、探索與創造的習慣。Deng指出，未來的教育不會再只是灌輸答案，而是學習如何問對問題、訓練抽象思維與建立創造力。

在AI時代，學習的核心正在轉變。未來不再強調死記答案，而是著重於提出好問題的能力、培養抽象思維與系統化理解，並以創造力與好奇心作為學習的起點。這些素養將成為與AI合作不可或缺的基礎條件，也將是新世代人才最關鍵的競爭力。

談及未來技術發展，Peter Deng並未將AGI（通用人工智慧）視為終點，而是一個「必要但不充分條件」。他強調，人類對技術的適應才是關鍵，「AGI 的誕生不會自動改變世界，它需要實踐與應用，才能轉化為真正有用的產品。」「就像資料庫或腳踏車的發明一樣，只有當我們與它一起演化，才會產生真正的改變。」這種樂觀但務實的態度，也反映在他過去的產品決策上，不追逐炫技，而是聚焦在能夠真正解決問題的體驗。

他也公開談及Instagram當年推出但最終失敗的產品Bolt，一款主打即時攝影與通訊的應用，最終並未成功推廣。但這段經歷對他意義重大，「即使你擁有世界上最好的團隊，做出最精緻的設計，也無法保證產品第一次就成功。」重點是從錯誤中提煉教訓，而不是陷入自責。這種失敗觀，讓他在後來主導OpenAI產品時，更強調快速迭代、用戶回饋與情緒設計，並推動了「ChatGPT Enterprise」這類真正嵌入工作流程的產品型態。

Deng最後指出，未來最成功的教育者、產品人與領導者，其實都是「體驗設計師」。他們的任務不只是提供知識，而是創造出一種能啟發人、引導人思考與自我探索的環境。這樣的思維，也正是他在OpenAI所實踐的，把GPT從一個模型，變成一個能支持學習與工作的「第二大腦」。

AI並非取代人類的終點，而是一面鏡子、一套工具，更是一個全新的起跑點。無論是對於產品開發者、教育者，還是正在學習如何與AI共存的下一代，真正關鍵的不是技術本身，而是我們選擇如何使用它、與它共同成長。未來屬於那些願意學習、敢於提問，並持續探索「人與機器如何一起變得更好」的人。