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逾5億大工程曝光　為台灣最大算力中心供電

記者實地探訪發現一塊關鍵的台電施工公告牌，顯示現場正在鋪設161kV輸電系統。（圖／劉耿豪攝、翻攝自台電臉書）

▲記者實地探訪發現一塊關鍵的台電施工公告牌，顯示現場正在鋪設161kV輸電系統。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

隨AI浪潮席捲全球，各國掀起算力軍備競賽，資料中心越建越大，電力需求越來越高。CTWANT記者6月中旬實地走訪號稱「台灣最大算力中心」的A-Top新嶺雲端數據園區，直擊美商Vantage在台首座資料中心TPE11，一旁台電告示牌透露著，一項關鍵性電網建設正在加速施工中。

在桃園市龜山區寶石街底的A-Top園區外，一張告示牌寫著，此工程名稱為「161kV 坪頂～威德新線等4案地下管路統包工程第1-1期：161kV坪頂～威德新線管路工程」，由台電輸變電工程處建造，真毅營造承建，預計歷時近兩年，總經費達新台幣5.87億元。

根據「A-Top新嶺雲端數據園區」官網描述，園區整體設計總負載超過100MW，設櫃數逾12,000個，每櫃供電能力達8kW以上，以Uptime Institute Tier III等級（全球公認的數據中心機房認證標準分四等級，Tier III代表可同時維修性，在不影響 IT 運營下可進行維護或更換組件）開發建置，未來將成為AI、大數據等高密度運算工作的運轉核心。

閣揆卓榮泰去年11月出席「Microsoft 365資料中心」在台落地啟用典禮，為重要里程碑。（圖／報系資料照）

▲閣揆卓榮泰去年11月出席「Microsoft 365資料中心」在台落地啟用典禮，為重要里程碑。（圖／資料照／CTWANT提供）

根據CTWANT記者換算，100MW 的設計負載容量，若連續運轉一天，將消耗高達 240 萬度（kWh）電力，等同於約 24 萬戶家庭的日用電量（以每戶每日用電 10 度計算），大致相當於整個新竹縣家庭總用電規模。

電力業者對CTWANT記者坦言，如此密集的能源輸送需求，已超越單一企業所需；而支援161kV的輸電系統，須具備將大量電能穩定長距離傳輸能力，通常僅見於重工業區或科技園區。

目前，區內首座啟用的TPE11為美商Vantage所建，最大負載16MW，而由新加坡最大的跨國企業吉寶集團（Keppel）與DDSP合作的Westwood資料中心，規劃總負載容量80MW，預計2026年第一季啟用。

實際上，類似等級的電網鋪設已有前例，谷歌（Google）早在2013年就啟用彰濱資料中心，迄今在台共建置三座資料中心，用水及用電量頗大，2022年Google台灣第三座雲林資料中心進行地質鑽探時，台電曾以Google彰濱線西廠區用電為例，回應也是採用161kV饋線，以提高供電品質，另外還規劃大型太陽能場作為能源補充。

Google的彰濱資料中心啟用已逾10年。（圖／周志龍攝、報系資料照）

▲Google的彰濱資料中心啟用已逾10年。（圖／資料照／CTWANT提供）

除了上述業者，微軟、AWS、Meta三間國際雲端服務商傳聞相中桃園A-Top新嶺雲端數據園區，該園區開發商AAM睿亞投資集團喊出，未來兩年內自建100MW綠電的目標，現已建置超過30MW的光電案場，開發中的案場已突破20MW，且與國內大型電廠業者達成綠電供應合作協議。

據經濟部能源署統計，2024年台灣總用電量為2833.5億度，再生能源佔比11.6%，其中太陽光電貢獻149億度，離岸風電也有84億度，和原訂2025年再生能源發電占比20％政策目標上有差距，整體綠電基礎仍有限，未來A-Top能否取得等量綠電，將是一大挑戰。

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