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快訊／盧比歐：對伊軍事行動結束　任務重心轉往荷莫茲海峽

記者張靖榕／綜合報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）5日在白宮簡報會表示，美國自2月對伊朗展開的軍事行動已告結束，當前優先任務轉為確保船隻安全通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

盧比歐：對伊軍事行動結束

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿盧比歐。（圖／達志影像／美聯社）

盧比歐指出，在停火期間的軍事行動屬於「防禦性質」，並強調美方持續透過制裁與海上封鎖對伊朗施壓，是為了保障全球貿易與民用航運安全。他批評伊朗封鎖這條關鍵水道，並試圖向通行國家收費，認為此種行為不應被視為常態。

隨著伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）訪問北京，盧比歐呼籲中國向伊朗傳達，若持續在該水道採取敵對行動，將導致其遭到全球孤立。他並透露，已有多個國家表達願意支持由美方主導、確保航行安全的「自由計畫」（Project Freedom），但未說明具體國家。

若有必要不排除對伊朗恢復轟炸

美國總統川普同日表示，不排除必要時恢復對伊朗的轟炸行動，並淡化戰爭對美國消費者的影響，稱油價上漲是阻止伊朗發展核武「可以承受的代價」。他也強調，美方對伊朗港口的封鎖不會受到挑戰，並表示希望德黑蘭的金融體系最終崩潰。

另一方面，伊朗國營媒體報導，德黑蘭已推出新的海上交通管理機制，規範荷莫茲海峽通行；伊朗革命衛隊（IRGC）海軍再次警告，任何試圖通行的船隻都可能面臨「果斷行動」。

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