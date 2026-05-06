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太陽系最遠角落驚人發現！　日本科學家首見小天體「存在大氣層」

▲▼ 冥王星。（圖／達志影像／美聯社）

▲繼冥王星後，科學家發現小天體存在大氣層。（圖／達志影像／美聯社）

記者許力方／綜合報導

在太陽系邊緣最遙遠的角落，有一項重大發現悄悄改寫天文學。日本最新研究指出，一顆位於海王星外側的遙遠小型天體，被觀測到擁有極為稀薄的大氣層，成為繼冥王星之後，第二個案例，顛覆過去認為小型冰冷天體無法維持大氣的傳統觀點。

恆星掩星揭密　XV93出現氣體跡象

由日本國立天文學家（NAOJ）領導的團隊將這項最新發現發表於《自然天文學》期刊。研究團隊透過觀測「恆星掩星」現象，發現編號（612533）2002 XV93的天體，在遮擋遠方恆星時，星光並非瞬間消失，而是逐漸變暗，顯示其周圍可能存在一層氣體。天體2002 XV93直徑約500公里，距離太陽約55億公里，運行軌道與冥王星相近。

研究指出，這顆宇宙小冰球被認為是一顆「冥族小天體」，繞太陽公轉2周的時間與海王星繞太陽公轉3周的時間相同，其大氣密度僅為地球的500百至1000萬分之一，甚至比冥王星更為稀薄50至100倍，推測可能由甲烷、氮氣或一氧化碳構成，當該天體從恆星前方經過時，其中任何一種氣體都可能出現星光變暗的現象。

成因兩說並存　冰火山或撞擊釋氣

學者分析，該天體大氣可能來自兩種機制。一種是內部仍存在活動，透過類似「冰火山」的過程，持續釋放氣體至表面；另一種則是近期遭小型天體撞擊，短暫釋放氣體形成大氣，未來可能逐漸消散。

研究第一作者、日本國立天文台學者有松亘指出，這項發現顯示外太陽系的小型天體可能仍具動態變化，而非完全靜止。共同作者渡邊純一也表示，結果挑戰了過去對天體大小與大氣存在之間關係的理解。

顛覆既有認知　外太陽系或更活躍

研究人員認為，若未來觀測證實該大氣具有長期或季節性變化，將意味該天體內部仍持續供應氣體，顯示其地質活動可能比預期更為活躍。學界指出，未來仍需透過更多觀測與數據分析，釐清大氣形成與維持機制，進一步理解太陽系邊陲這些冰封神秘世界的真實樣貌。

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