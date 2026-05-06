台女「穿宮廟T」美國落網！3台嫌偷上萬張禮品卡　最少關15年

▲3名台灣人在美國因涉及禮品卡詐騙落網。（圖／翻攝自TDLR，下同）



記者王佩翊／編譯

美國德州跨部門執法單位近期成功破獲一起大規模禮品卡詐欺案，3名持台灣護照入境的嫌犯，涉嫌在奧斯汀與休士頓一帶的零售賣場大量竊取禮品卡、偷錄序號後重新包裝放回架上，再待消費者購卡儲值後遠端盜領金額。當局共查扣1萬多張禮品卡，總價超過569萬（約新台幣1.8億元）。如今3人落網照片曝光，其中一人身穿「雲林豐德宮」的T恤，引發大批台灣網友熱議。

跨部門聯手追查 零售商通報揭開序幕

德州授權與管理部（Texas Department of Licensing and Regulation，TDLR）發布的聲明指出，德州金融犯罪情報中心（Texas Financial Crimes Intelligence Center，FCIC）的灣岸地區行動人員接獲一家當地零售商通報，店員反映曾見到一名男子在禮品卡展示架附近長時間徘徊，隨後調查人員對該售卡機台進行清查，果然發現15張已遭竄改的禮品卡。

相關單位自3月起展開調查，而這起調查行動由FCIC主導，並整合德州公共安全部（DPS）、海斯郡地方檢察官辦公室及海斯郡主動偵查小組等單位共同參與。

每天掃超過20間店 5天內竄遍德州兩大城

德州授權與管理部表示，調查人員掌握嫌犯租用的車輛資訊後，即跟蹤追查其往返休士頓與奧斯汀的行蹤，調查結果顯示，這是一起高度組織化的流動犯罪集團。3名嫌犯持台灣護照入境美國，在奧斯汀租車後，以休士頓作為主要落腳地。

三人在5天內，每天光顧超過20個零售據點行竊。TDLR在聲明中指出，這是一個「有組織的流動犯罪集團」，作案手法分工細膩、規模龐大。

四步驟詐欺流程環環相扣 消費者買卡當天就成受害者

根據TDLR公布的犯罪手法，整套詐騙流程共分4個階段。嫌犯首先大量取走店面展架上的禮品卡，帶回下榻的飯店或租屋處後，以人工方式撕開卡片背面的防刮塗層，逐一抄錄啟用碼與序號，再將卡片重新包裝成未開封的全新外觀，送回各門市貨架。一旦有消費者在收銀台完成購卡並啟動卡片，嫌犯就能立即透過事先掌握的序號資訊，在網路上將卡內餘額盜領一空。

飯店房內起出3000張問題卡 女嫌當場被逮正在拆解卡片

美國當局3月30日在海斯郡布達市（Buda）的一間商店內逮捕Yi-Hsun Wu與Hsai Lin等2名嫌犯。調查人員搜查其車輛後，查獲80張已遭竄改的禮品卡、2本台灣護照，以及一個塞滿橡皮筋的手套箱。

調查人員4月1日持搜索票進入奧斯汀某飯店的房間，當場逮捕正在拆解、整理禮品卡的另一名女嫌Houjie Lin，現場同步起出逾3千張問題卡。

休士頓民宅衣櫃藏277捆禮品卡 主要基地遭端

執法人員隨後鎖定休士頓夏普斯敦（Sharpstown）地區的一處民宅，執法人員研判這裡才是整個犯罪行動的核心基地，因此在4月10日展開突襲行動。搜查過程中，調查人員在衣櫃內發現277捆禮品卡。

三人面臨一級重罪 最少15年徒刑起跳

TDLR指出，當局研判Houjie Lin、Yi-Hsun Wu、Hsai Lin三人隸屬於跨國有組織犯罪集團。目前，3人均被依「參與組織犯罪加重罪」遭到起訴，此為德州法律體系中的一級重罪，前提罪行則是詐欺使用、持有或竄改禮品卡資料。依照德州現行法規，若罪名成立，三人最少將面臨15年起跳的監禁刑期，後續司法程序仍在進行中。

值得注意的是，女嫌Houjie Lin落網時，身穿印有「雲林豐德宮｜五年千歲 天上聖母」字樣的宮廟T恤，格外引人注意，意外引發討論。