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亞洲3強洗牌！台灣人均GDP領先擴大「不只贏韓國」　專家揭隱憂

▲▼台積電。（圖／路透）

▲ 台積電撐起台灣股市。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

AI晶片熱潮重塑亞洲經濟版圖，台灣、南韓、日本3國實力消長正加速分化。國際貨幣基金（IMF）最新預測顯示，台灣人均GDP今年將達4萬2103美元，不僅領先南韓的3萬7412美元，且差距預計在2031年擴大至1萬美元，逆轉機率極低；與此同時，南韓出口規模也步步逼近日本，三方格局正迎來數十年來最劇烈的一次重整。

半導體驅動台灣領先　出口成長35%遠甩南韓

韓媒《中央日報》分析，台灣人均GDP超車南韓，背後受到半導體產業高度集中所驅動。根據世界貿易組織（WTO）數據，台灣去年出口大幅成長35%，遠超南韓的3.8%；亞洲開發銀行（ADB）則預估台灣今年GDP成長率可達7.6%，相較下南韓僅1.9%，日本更只有0.7%。晶片占台灣出口的34.8%，若納入半導體供應鏈相關資通訊產品，比例更高達約70%，遠超南韓的32.1%。

▲▼南韓三星發佈未來5年投資計畫，在半導體、生物科技等領域斥資450兆韓元。（圖／路透社）

▲ 專家指出，南韓出口主力相對多元。（圖／路透）

韓國資本市場研究院（KCMI）資深研究員姜賢珠（音譯）說明，台灣、南韓與日本之間的成長落差反映AI產業在各自經濟體中所占比重。台積電市值幾乎撐起台灣股市半邊江山，在人口規模較小且半導體集中度較高的條件下，這些結構性因素正日益拉開台韓之間的經濟表現差距。

押寶晶片風險隱憂　學者憂景氣反轉衝擊大

但台灣的高速成長也暗藏隱憂，韓國天主教大學經濟學教授許寅（音譯）指出，台灣等於將所有籌碼押在晶片這個產業，而南韓仍有汽車、機械等其他主要出口產品，認為這種單一產業驅動的急速成長並不穩健，一旦半導體景氣反轉，衝擊將格外猛烈。

南韓超車日本倒數　史上最小差距290億美元

▲▼ 日本銀行,日本央行,植田和男,日幣,日圓。（圖／路透）

▲ 日本在多個領域喪失技術領先地位。（圖／路透）

另一方面，南韓正以前所未有的速度縮短與日本的出口差距。南韓去年年度出口首度突破7000億美元大關，達到7093億美元，僅落後日本約290億美元，創下史上最小差距。

該數字在2021年時還超過1000億美元，短短數年間急遽收窄，2025年甚至出現4個月單月出口超越日本的紀錄。今年第一季，南韓出口更以2199億美元超越日本的1888億美元。部分分析師預期，南韓有望在今年正式超越日本，躍升為全球第5大出口國。

日本結構性衰退難翻身　中國崛起夾擊南韓

韓國產業研究院（KIET）資深研究員金良鵬（音譯）指出，日本相對衰退有其結構性根源，「技術領先地位並非一成不變」，日本已在造船、面板、鋼鐵等領域相繼失守，喪失成本競爭力後又無力再投資。

但南韓自身也面臨新挑戰，中國寶武鋼鐵集團已超越浦項鋼鐵（POSCO）成為全球最大鋼鐵廠，比亞迪（BYD）躍居全球最大電動車製造商，且中國半導體技術緊追在後，更讓南韓最核心產業優勢承受壓力。

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