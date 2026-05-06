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關鍵48小時！美伊傳接近達成「終戰14點備忘錄」　內容曝光

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲ 川普5日稱談判有重大進展，因此喊停護航荷莫茲海峽的「自由計畫」。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美伊停火談判據報出現重大突破，Axios援引2名美國官員及另2名知情人士透露，白宮正與伊朗磋商一份包含14點內容的單頁備忘錄，盼藉此終結戰事，並為後續詳細核談判架構奠定基礎，成為開戰以來距離達成協議最近的一次。

據悉，美方預計在未來48小時內收到伊朗對多項關鍵議題的回應。這份諒解備忘錄（MOU）由川普特使魏科夫及女婿庫許納，透過直接及中間人管道與伊朗官員協商，據稱談判地點可能在巴基斯坦伊斯蘭馬巴德或瑞士日內瓦。

草案內容曝光　制裁解除換暫停鈾濃縮

備忘錄草案內容包括伊朗承諾暫停鈾濃縮活動，並同意移除境內高濃縮鈾；美國則承諾逐步解除對伊制裁，並分批釋放被凍結於世界各地的伊朗資產。雙方也將解除荷莫茲海峽通行限制，美國海軍封鎖與伊朗限制措施將在協議生效後的30天談判期間內陸續撤除。

各方目前正積極協商暫停鈾濃縮的期限，伊朗最初提議5年，但美方要求20年，知情人士稱最終可能落在12至15年之間。協議到期後，伊朗僅可進行濃縮度3.67%的低階鈾濃縮，且需接受聯合國不定期查核。伊朗也必須承諾永不謀求核武，且不得運作地下核設施。

盧比歐：伊朗內部派系分歧添變數

美國國務卿盧比歐此前於5日坦言，相關談判非常複雜，必須在對方明確表態願意讓步的前提下，才有推動協議的價值。他也提到，伊朗部分領導層態度強硬，各派系間存在分歧，能否凝聚內部共識仍是未知數。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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