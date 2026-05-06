家具離奇位移！屋主走進地下室「驚見人腿」　已被寄生好幾天

▲美國阿肯色州發生陌生人「寄生」地下室的事件。（圖／達志示意圖）



記者吳美依／綜合報導

美國阿肯色州瑟西市（Searcy）一戶人家出現詭異現象，例如家具頻繁無故移動、食物憑空消失等。他們對整間房屋展開全面搜索，竟發現地下室住著一名陌生男子。

家具離奇位移 竟被陌生人寄生

KHTV等美媒報導，事發屋主、哈丁大學（Harding University）教授霍加特（Dutch Hoggatt）一開始注意到，他每天放在後門的鞋子突然不見了，詢問妻子後確認並非她所丟棄。在那之後，家中椅子頻繁被移動位置，冰箱食物也陸續減少，讓夫妻倆愈來愈不安。

4月29日，霍加特的女兒雀莉絲（Cherisse Gregory）和女婿馬克（Mark）得知此事，立刻決定拿出棒球棍與槍枝，徹底搜查整棟房屋。

未料，霍加特妻子雪倫（Sharon）走進地下室樓梯底下的儲藏空間後，赫然發現裡頭竟然有人。馬克回憶，「她越走越深，眼睛瞪得很大，然後開始往後退，說『裡面有人，我看到一條腿，或者牛仔褲之類的。』」

馬克持球棒敲打門框示警許久，對方才終於出聲，「好啦，我來了我來了」。

潛伏多日被控2罪 屋主不怪罪

警方獲報到場後，當場逮捕這名男子，並確認其身分為41歲的蘭迪斯（Preston Landis）。

根據調查，蘭迪斯4月27日晚間鑽入該住宅爬行空間棲身，隔天趁屋主夫妻外出時，移至未上鎖的地下室，在儲藏間深處鋪床，被發現前已經住了好幾天。

爬行空間（crawl spaces）是指建築物1樓到地面之間的狹窄空間，主要用途為隔絕濕氣、布置管線與通風設備等，因為高度無法站立，只能夠爬行而得名，在歐美獨棟房屋是很常見的建築結構。

蘭迪斯被指控住宅竊盜及財物竊取等罪名，保釋金設定為1.5萬美元（約新台幣47萬元）。

對此，霍加特一家展現出寬容態度，他說「我們並不對這個人感到憤怒，我反而為他感到難過」，但他仍慶幸很快就發現陌生人偷偷住在家裡。

女婿馬克也補充，蘭迪斯原本可以拿走更多東西，「他似乎只是想找個地方遮風避雨，努力活下去而已。」