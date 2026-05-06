日少年凌晨求救「被媽媽家暴」　警進屋驚見3屍

▲日本長野縣驚傳3人命案，少年報案遭母家暴，警進屋驚見3屍。（示意圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

日本長野縣阿智村5日凌晨發生一起家庭命案，長野縣警方5日凌晨接獲一名年約10多歲的少年通報，指稱遭到母親家暴，但警方趕到現場卻無人回應，直到約5小時後進入房屋內查看，才發現屋內有3人已經死亡。

少年深夜求助派出所 警方到場卻無人回應

根據日本《朝日新聞》報導，這位10多歲少年5日凌晨3點多獨自到住家附近的派出所求助，表示在家中遭母親暴力對待。員警立即前往少年的住宅查訪，但在屋外呼喊卻無人回應，現場也異常安靜。

大約過了5個小時後，員警上午8點20分左右終於進屋查看，結果發現屋內有3人已明顯死亡。

日本警方調查，這間房子總共住著5個人，分別是40多歲父親、50多歲母親及3名均為10多歲的未成年子女，悲劇發生時，父親出門不在家，屋內僅有母親與3名孩子。

母親與2子女身亡 長子受傷倖存送醫

警方指出，死者是50多歲母親、女兒及年齡最小的兒子，只剩報案的少年（長子）倖存，少年報案時有頭部受傷，送醫治療後無生命危險。

由於少年事前曾明確提及被家暴，加上警方到場時屋內無任何回應，初步研判可能是母親殺害2名子女後輕生，但事件仍存在諸多疑點，包含犯案動機、報案至警方入屋之間的關鍵時段究竟發生何事，詳細案情有待進一步釐清。