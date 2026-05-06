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京都男童屍體「3周內被轉移4地」！　冷血繼父自爆棄屍細節

▲▼ 日本京都府警方搜索11歲男童安達結希住處。（圖／達志影像／美聯社）

▲男童生前最後被目擊的地方是自家。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本京都府南丹市11歲男童命案出現重大進展，警方6日依殺人罪嫌再度逮捕涉嫌殺害11歲繼子的安達優季。警方指出，嫌犯不僅坦承獨自在公廁勒斃被害男童，還在行兇後的3周內，將遺體移動在4個不同地點，企圖干擾警方搜查。

根據《共同社》報導，京都府警方6日下午5時召開記者會宣布，正式將此案定調為「南丹市兒童殺人、遺體遺棄事件」，並於同日依殺人嫌疑再次逮捕37歲的建築公司員工安達優季。

嫌犯涉嫌於3月23日早上殺害當時就讀小六的11歲繼子安達結希。警方指出，最初司法解剖時雖一度無法認定男童的死因，但在後續諮詢專家意見後，最終確認為「窒息死亡」。

▲▼安達結希。（圖／京都府警）

▲男童遭繼父活活掐死棄屍。（圖／京都府警）

嫌犯在接受調查時也鬆口坦承，事發當天早上他開車載兒子到學校後，沒讓對方下車，隨即又將男童帶走並折返家中，兩人隨後發生口角，他一氣之下便在自家附近的公共廁所動手掐住男童的脖子，將其勒斃。

警方調查發現，嫌犯在3月23日至4月13日的3周期間，不斷將結希的遺體轉移陣地，先後從4個不同的地點移動，其中也包含書包與球鞋發現的位置。至於嫌犯為何要大費周章不斷變換棄屍地點，警方表示，目前仍在調查中。

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