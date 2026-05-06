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韓職場邊「神級正妹」美到像AI　球迷分析揭可怕真相

韓網最近流傳一名正妹在韓職場邊觀賽的影像，她美到太像AI引發討論，沒想到有眼尖球迷細查，發現這段影像確實是AI生成。（圖／翻攝自韓網）

▲韓網最近流傳一名正妹在韓職場邊觀賽的影像，她美到太像AI引發討論，沒想到有眼尖球迷細查，發現這段影像確實是AI生成。（圖／翻攝自韓網）

圖文／CTWANT

最近韓國社群平台和論壇流傳一段影像，疑似是韓職比賽的轉播拍到場邊一名正妹，漂亮到像是AI，引發熱烈討論。沒想到經過一些球迷分析，找到多個破綻，發現這段畫面確實是由AI生成，逼真程度已讓網友感到不可思議，也令不少人擔憂此情形恐怕衍生社會問題。

根據韓媒《Hankyung》報導，近期引發韓網熱烈討論的一段影像，畫面中一名長髮美女坐在韓職場邊觀賽，她身穿平口短上衣搭配牛仔褲，露出超有料上圍，表情隨著場中激烈賽況有各種變化，看起來像是個熱愛棒球的正妹。不少網友看到都超心動，還有人隔空示愛「我老婆」。

不過，隨著影像在網路上瘋傳和討論，甚至被轉發到美國最大論壇Reddit，以「非典型韓國女性」為題，短短一天內造成外國網友熱議，並紛紛留言讚嘆其美貌。然而，這段轉播畫面，卻被眼尖的棒球迷找到破綻，像是轉播字卡上的投打對決資訊出現了跨越時空的嚴重邏輯謬誤；畫面顯示投手為現役球員金瑞賢（音譯）、打者為趙仁成（音譯），但趙仁成生涯從未效力過斗山熊，且早在金瑞賢2023年加入韓華鷹前就已於2017年退役，現在是教練，兩人根本不可能在職棒賽場上對決。

除此之外，畫面中應援看板上的標語字樣顏色與球隊慣例不符，且經查證近年兩隊的對戰紀錄，也從未出現過影片中所示的八局下4比3比分，種種賽事細節的矛盾，讓越來越多人更相信這段影像是由AI生成。

即便影片因內容與現實脫節而穿幫，但畫面中女子的皮膚質感、微表情與動態光影均完美得無可挑剔，逼真程度讓一般民眾無法直接判斷是否為AI，這也使不少專家與網友直呼「細思極恐」。

事實上，AI生成影像引發韓國社會混亂已非首例，先前大田動物園發生狼隻逃脫事件時，便有40多歲男子利用AI合成虛假目擊照片在網路上散布，導致警消搜救資源被嚴重誤導，而該男子最終因涉嫌妨害公務移送法辦，顯見偽造影像帶來的社會成本極為高昂。

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