Gemini模型三連發！Flash、Pro穩定上線、Flash-Lite預覽同步推出

▲Gemini 2.5 Flash與2.5 Pro穩定版本正式上線。（圖／Google）

記者吳立言／綜合報導

Google持續壯大旗下Gemini模型家族，於今（18日）宣布，Gemini 2.5 Flash與2.5 Pro版本正式進入穩定階段，全面開放企業與開發者部署於生產環境。同時，Google也釋出全新預覽模型「Gemini 2.5 Flash-Lite」，主打極速回應與高性價比，成為目前Gemini系列中速度最快、成本最低的版本。

根據Google官方說明，Flash-Lite是專為翻譯、分類等高頻、延遲敏感任務設計，相較於過去的2.0 Flash-Lite與Flash，不僅回應速度更快，在程式設計、數學、科學、推理及多模態任務等方面也表現更為出色，品質全面升級。

Flash-Lite延續Gemini 2.5系列的核心優勢，包含「最高百萬token」的上下文處理能力、支援連結Google Search與程式碼執行工具，並具備 多模態輸入功能。目前開發者可透過Google AI Studio與Vertex AI搶先體驗Flash-Lite預覽版，穩定版的Flash與Pro則已同步上線，全面開放使用。

此外，已有Spline、Rooms、Snap、SmartBear等企業在先前即導入2.5 Flash與Pro版本至實際產品，並回報良好成果，顯示這兩款模型的穩定性與實用性已獲市場驗證。Google也透露，未來將進一步在搜尋服務中導入Flash-Lite與Flash的客製化版本，持續優化用戶搜尋體驗，推動生成式AI的大眾應用。